Özetle

Logitech M330 SILENT, son zamanlarda gördüğümüz en güzel farelerden biri oldu. Çokça oyuncu faresi incelediğimizi düşünürseniz, bu tip küçük farelerin ne kadar rahat olduğunu unutmuşuz açıkçası. Özellikle sessiz çalışmasına mest olduğumuzu da rahatlıkla ifade edebiliriz. O nedenle eğer böylesi bir fare arıyorsanız, Logitech M330 SILENT tam size göre.

Kimler Almalı

Özellikle ofiste veya evde sessizlikten yana olan ve sessiz çalışan klavye ve fare tercih edenler, Logitech M330 SILENT'ı kaçırmak istemeyecekler.

Özellikle açık ofisler için adeta hayat kurtarıcı niteliği taşıyan Logitech'in süper sessiz faresi.

Özellikle açık ofislerde çalışanlar, haklı olarak sesten bir hayli şikayetçi olabiliyorlar. Ofis çalışanlarının konuşmaları ve telefon seslerinin birbirine karıştığı ofislerde, bu tür seslerin makul seviyeye çekilebilmesi çoğu zaman sağlanabiliyor. Öte yandan klavye ve fare sesleri de var ki, size iş üzerindeyken melodik tıkırtılar olarak gelen bu sesler, iş arkadaşınız için konsantrasyon kaybından başka bir şey değil. O nedenle özellikle açık ofislerde bu cihazların en sessiz olanından tercih edilmesi, performans kazanımı sağladığı gibi, çalışanların mutluluğu açısından da büyük önem teşkil ediyor.

Bu incelememizde, sessiz bir ofis ve sessiz bir çalışma biçimi tercih edenlerin sevgilisi olacağını düşündüğümüz Logitech M330 SILENT'ı mercek altına alıyoruz.

Konforlu tasarım

Logitech M330 SILENT, isminde olduğu gibi sessiz çalışmasının yanında tasarımıyla da güzel bir model. Sağ el için tasarlanan fare, yumuşak kauçuktan oluşan zemini ve avucunuzun içine rahat oturan dizaynıyla hızlıca benimseyeceğiniz bir fare olmayı başarıyor.

Nano alıcı ile çalışan M330 SILENT, 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sunabiliyor. Üzerinde 3 adet tuş bulunduruyor ve bunlar elbette sağ ve sol tık ile kaydırma tekerleğindeki tuş olarak geliyor. Ayrıca fareyi kullanmadığınız zamanlarda pil tasarrufu sağlayabilmesi için alt kısımda bir açma/kapama düğmesi de bulunuyor.

1 adet AA pil ile çalışan M330 SILENT, pil ömrü ile ise Logitech'in söylediğine göre 24 aya kadar gidebiliyor. Bu süre elbette sizin kullanım şeklinize göre değişiklik gösterecektir, fakat yine de şarj edilebilir farelerden çok çok daha uzun gideceğini öngörmek mümkün.

Sessiz kullanım

M330 SILENT, gerçekten de fazlasıyla sessiz çalışıyor. Şöyle ki, açık ofislerde çalışırken farenin sesini duyamıyorsunuz. Yüzde 90 gürültü azaltma özelliği içeren farenin sesini, ancak kulağınızı ona dayadığınızda veya sessiz bir ortamda çok hafif tıklamalar şeklinde duyabiliyorsunuz, fazlası değil. Bu anlamda M330 SILENT'u çok sevdik. Zira bizler de açık ofiste çalışıyor ve çalışırken ses tabanlı konsantrasyon kaybının ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz.

M330 SILENT, faklı platformlarda çalışabiliyor. Windows, Mac, Chrome OS veya Linux tabanlı bilgisayarlarla uyumlu olan fare, zemin konusunda ise sıkıntı çıkartmıyor. Yani onu kullanmak için illa altına bir mousepad sermek zorunda değilsiniz.

Kullandığımız süre boyunca M330 SILENT ile ilgili tek dileğimiz, üzerinde "geri" fonksiyonu için kullanabileceğimiz bir tuşun olmasıydı. Farenin sol kenarında böyle küçük bir tuş daha bulunsa, açıkçası kullanım noktasında çok daha fazlasını sunabilirdi. Ancak böylesi bir tuş yer almıyor. Eğer zaten bunu dert etmiyorsanız sıkıntı yok, ancak fare üzerindeki "geri" tuşunu sık kullananlardansanız, yokluğunu hissediyorsunuz.

Logitech M330 SILENT Teknik Özellikleri Ürün Modeli Logitech M330 SILENT Ürün Türü Fare CHIP Online Notu 90 Üretici Logitech Firma Logitech 00800 44 882 5862 Teknik Detaylar Bağlantı 2.4 GHz kablosuz Arayüz USB (nano alıcı) Menzil 10 metre Tuş Sayısı 3 adet DPI (Min/Maks) 1.000 ± Renk Siyah, kırmızı, mavi Algılayıcı Teknolojisi Evet, 2 Boyutlu, mekanik Algılayıcı Çözünürlüğü 9 ay Boyutlar 105 x 67 x 38 mm Ağırlık 91 gr.

Alternatifleri

Eğer daha uygun fiyata el altına rahat sığacak bir fare arıyorsanız, sizlere yine Logitech M170'i önerebiliriz. Ayrıca A4 Tech G3-280A ve HP X3000 de kullanışlı fareler arasında yer alıyor.