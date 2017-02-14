Özetle

Microsoft All-in-One Media Keyboard, kompakt ve kullanışlı bir klavye seti. Üzerinde touchpad bulundurmasıyla da kullanılabilirliğini pekiştiriyor. Biz kullanırken fazlasıyla beğendik. Elbette eksileri de var, onları da sizlere aktardık zaten incelememiz boyunca. Media Keyboard'un fiyatı ise 160 TL civarında. Bu fiyata muadillerinden de büyük fark yaratmayan Media Keyboard'u raflarda bulabilirsiniz.

Kimler Almalı

Masaüstü veya dizüstü bilgisayarına kompakt yapıda klavye / fare çözümü arayan kullanıcılar, Microsoft All-in-One Media Keyboard'u beğeneceklerdir.

Microsoft, klavye ve fareyi bir araya getirmiş ve Media Keyboard'u üretmiş. Peki, nasıl çalışıyor?

Dizüstü bilgisayarınızın klavye veya touchpad'ine bir türlü alışamıyor veya televizyon veya oyun konsolunuza uygun bir kablosuz klavye arıyorsanız bu yazımızda değerlendireceğimiz Microsoft All-in-One Media Keyboard işinize yarayabilir. Zira tüm bu platformlarla uyum içinde çalışabilen Media Keyboard, tasarımı ve işlevselliğiyle de göz dolduruyor. Peki, bu cihaz bize neler sunuyor; hemen yakından bakalım.

Kompakt tasarım

Kısa bir süre önce sizlere Apple'ın aksesuar üreticilerinden birinin MagicBridge isimli bir aksesuar geliştirdiği haberini iletmiştik hatırlarsanız. Kabaca, MagicKeyboard ile Magic TrackPad 2'yi bir araya getiren polikarbonat bir kasadan ibaret olan bu MagicBridge, Apple kullanıcıları tarafından bir hayli ilgi görebilir. Peki, bunun bir benzeri Windows platformu için yok mu? Hah, elimizdeki cihaz da tam olarak böyle bir şey. Üstelik bir aksesuardan da çok öte, başlı başına bir cihaz. Bu arada şunu da atlamayalım: Bu cihazı Mac OS X kullanıcıları da kullanabilirler.

Microsoft All-in-One Media Keyboard, klavye ve touchpad'i bir arada sunan bir cihaz. Türkçe tuşlarıyla birlikte gelen Media Keyboard, numerik tuş takımı yerine ise touchpad'e yer veriyor. Bu sayede hem klavyeyi hem fareyi aynı platform üzerinde kullanabiliyorsunuz.

Boyutlarıyla gayet kompakt yapıda tasarlanan bu cihaz, ele rahat oturuyor ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Tuşların yerlerine yabancılık çekmiyorsunuz, ancak alışmanız gereken birkaç şey kuşkusuz var. Bunlardan az sonra bahsedeceğiz. Ona geçmeden önce klavyenin altında yükseklik ayarlamak için herhangi bir ayak bulunmadığını söyleyelim. Alt zeminde klavyenin kaymaması için pabuçlar bulunuyor.

Kullanım ve yazılım

Evet, Media Keyboard'un kullanımı gayet işlevsel. Kablosuz yapıda tasarlanan klavye, bir USB cihazı yoluyla kolayca bağlanabiliyor. USB'yi bilgisayarınıza, Android'li bir platforma, televizyona veya oyun konsolunuza bu cihazı bağlayabiliyorsunuz. Oyun konsolu noktasında, cihazı PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro ile denediğimizi ve çalıştığını gördüğümüzü de bu noktada belirtelim.

Media Keyboard'un kullanımıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Gayet kolay ve işlevsel. Ancak elbette halen alışmanız gereken birkaç şey var. Bunlardan biri sol üst kenarda yer alan fare tuşu. Touchpad alanında parmağınızı gezdirirken bu tuşa basılı tuttuğunuzda, alan seçimi yapabiliyorsunuz. Touchpad alanında ise çeşitli jestlerle kontrol sağlamak mümkün. İki parmağınızı aşağı ve yukarı doğru sürükleyerek sayfayı kaydırabiliyor, yakınlaşıp uzaklaşabiliyor ve bunun gibi birkaç işlevi daha gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunları kontrol etmek içinse, klavyenin yazılımı indirmeniz gerekiyor.

Yine sol tarafta yer alan tuşlar arasında ses seviyesini belirleme ve mute tuşu bulunuyor. Touchpad'İn üzerine baktığımızda da burada 3 adet multimedya tuşu görüyoruz. İnternet, müzik ve video uygulamalarına erişmek için kullanabileceğiniz bu tuşları, yine yazılım vasıtasıyla düzenlemeniz mümkün.

Media Keyboard'un yazılımını Microsoft'un internet sitesinden edinebiliyorsunuz. Gayet kolay kullanılabilir bir arayüz üzerinde, klavyedeki 3 multimedya tuşu, touchpad alanı ve fonksiyon tuşları arasında yer alan ve varsayılan olarak "sleep" modunu aktifleştiren F4 tuşunu, buradan programlayabilmeniz mümkün. Ancak diğer tuşları programlayamıyorsunuz. Keşke burada daha fazla seçeneğimiz olsaydı demeden geçemiyoruz.

Rahat ve sessiz

Media Keyboard, kullanırken rahat edeceğiniz bir klayve. Tuşların boyut ve yükseklikleri bir yana basma hissini de verebilmesi artılarından. Öte yandan klavye sessiz de. Bu anlamda onu kullanırken seveceğiniz kanaatindeyiz.

Media Keyboard'un bahsetmemiz gereken önemli yanlarından biri de, kuşkusuz touchpad alanı sağ kenarda yer aldığından, solaklara pek hitap etmiyor olması. Solak kullanıcıların buna dikkat etmesi gerekiyor.

Bir diğer önemli detaysa, tuş takımının herhangi bir arka aydınlatmaya sahip olmaması. Media Keyboard pil ile çalışıyor, bu nedenle aydınlatma tercih edilmemiş. Bu tip ürünlerde de bu özelliği çok gördüğümüz söylenemez zaten.

Peki, Media Keyboard'un pili ne kadar gidiyor? İki adet AAA pil ile çalışan klavye, kutusundan bu pillerle birlikte çıkıyor. Microsoft'un verdiği süre 9 ay kadar. Bu süre karşılanır mı söylemek güç. Ancak sizi şarj derdiyle uğraştırmayacak olması önemli.

Microsoft All-in-One Media Keyboard Teknik Özellikleri Ürün Modeli Microsoft All-in-One Media Keyboard Ürün Türü Klavye CHIP Online Notu 87 Üretici Microsoft Firma Microsoft (212) 258 59 98 Teknik Detaylar Bağlantı Kablosuz Arayüz USB Menzil 10 metre Multimedya Tuşu 3 adet Arka Aydınlatma Yok Renk Siyah AES Şifreleme 128 bit şifreleme Pil 2 x AAA Pil Ömrü 9 ay Boyutlar 367 x 132 x 19.4 mm Ağırlık 434 gr.

Alternatifleri

Microsoft All-in-One Media Keyboard'a alternatif olarak biraz fiyatıyla biraz daha ucuz olan Logitech K400 Wireless Touch'u da değerlendirebilirsiniz.