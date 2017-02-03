Özetle

Plantronics BackBeat 105, kullanımı konforlu, performansıyla da memnun edici bir kablosuz kulaklık seti olarak incelediğimiz ürünler arasındaki yerini alıyor. Pasif gürültü engelleme özelliğiyle iyi bir iş çıkartan sürücüler, aynı zamanda gerek müzik gerek telefon konuşmalarında iyi ses sağlamasıyla da kullanacakların beğenisini kazanacaktır düşüncesindeyiz. BackBeat 105'i şu sıralarda raflarda 275 TL fiyat etiketiyle bulabilmeniz mümkün.

Kimler Almalı

Kablosuz kulaklık isteyenler Plantronics BackBeat 105'i edinmek isteyebilirler. Boyun askısıyla da rahat taşınabilen kulaklık, gömlek yakasına gizlenebilmesiyle de estetik kaygısı olanların da ilgisini çekebilir.

Plantronics'in yeni kulaklık ailesinden Bluetooth kulaklığı BackBeat 105'i değerlendiriyoruz.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Plantronics yeni kulaklıklarını görücüye çıkartmıştı. Bizim de CHIP Online olarak yerinde takip ettiğimiz etkinlikte, elimizdeki BackBeat 105 kablosuz kulaklığın yanı sıra BackBeat GO3 ve BackBeat PRO2 gibi hem kulak içi hem kulak üstü kulaklıklar da tanıtılmıştı. Daha önce bu kulaklıklardan BackBeat GO3'ü incelemiştik. Bu defa da elimizde BackBeat 105 bulunuyor.

Plantronics, Yeni Kulaklıklarını Tanıttı

Kullanım şekliyle Bluetooth kulaklık olan BackBeat 105, kulak içi sürücülere sahip. Tasarımıyla boyna dolanan yapısıyla rahat bir kullanım sağlayan BackBeat 105, elbette sınıfında tek ürün değil. Bizi takip edenler hatırlayacaklardır, son zamanlarda bu kategoride yer alan ürünlere çok sayıda örnek inceledik. Bunlardan Jabra Halo Smart ve Samsung Level U PRO ANC bunlar arasında yer alıyordu.

Elimizdeki BackBeat 105, hem tasarım hem kullanım hem de fiyat olarak bu ürünlerden büyük fark yaratmıyor. Şu an bu kulaklığı piyasada 275 TL fiyata bulabilmeniz mümkün. Peki, bu fiyatı hak ediyor mu, detaylarında bizlere neler sunuyor? Şimdi daha yakından bakalım.

Boyun askılı tasarım

BackBeat 105, az önce de söylediğimiz gibi boyun askısı tasarımıyla gelen bir kulaklık. Askının her iki ucunda da kulak kablo yardımıyla uzatan kulaklık, sürücülerin ucunda mıknatısa yer veriyor. Böylece kulaklıkları çıkarttığınızda göğsünüzde birleşen sürücüler, derli toplu bir görüntü sunuyor.

Samsung Level U PRO İncelemesi

Kulak askısıyla esnek yapıda olan BackBeat 105, ses seviyesi, güç tuşu ve çağrı cevaplama tuşlarını sağ kenarda bulunduruyor. Burada ayrıca cihazı şarj etmeniz için yerleştirilen microUSB yuvası da gizli bir kapak altında yer alıyor.

Kutu içeriğinden çıkan şarj kablosu ise, USB ucuyla biraz kalınca yapıda. Bu nedenle özellikle dizüstü bilgisayar gibi USB noktalarının yakın konumlandırıldığı cihazlarda çift slotluk yer kaplayabilecek olması, eksiklik olarak gözümüze çarpıyor.

Son olarak yine kutu içeriğinde farklı silikon başlıkların çıktığını da belirtelim.

Kullanım

BackBeat 105, az önce de söylediğimiz gibi Bluetooth üzerinden çalışıyor. Cep telefonu aksesuarı olarak kullanılacak olan bu kulaklık ayrıca dilerseniz PC'ye de bağlanabiliyor. Bu tip kulaklık incelemelerimizde sizden bu yönde pek çok soru geliyor. O nedenle belirtelim ki BackBeat 105, dileyen kullanıcılar tarafından PC'de de kullanılabilir.

Jabra Halo Smart İncelemesi

10 metreye kadar Bluetooth menziline sahip olan kulaklık, kolaylıkla bağlanabiliyor. Telefonunuza gelen çağrıları boyun bandındaki ünite üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Bu arada Plantronics, sürücüleri eko ve gürültüye karşı da elden geçirmiş. Telefon görüşmelerinde rahatsız edici bu iki etkeni azaltabilen kulaklıklar, böylece net bir telefon iletişimi sağlıyor. Yani pasif gürültü engelleyici özelliğinin bu kulaklıkta yer aldığından söz edebiliriz. Ancak bu kategoride bazı modellerde aktif gürültü engelleme özellikleri de yer alıyor, onlara da göz atabilirsiniz.

Müzik performansına gelecek olursak, iyi seviyede ses taşıdığını söyleyebiliriz BackBeat 105'in. Bas ve tiz dengesi yerinde. Ayrıca uygun silikon başlık ile kullandığınızda toplu taşıma kullanımı ve yürüyüşlerde, çevreden izole olmanız da mümkün.

BackBeat 105, 90 dakikada şarj olabiliyor. 8 saate kadar müzik dinleme ve 10 güne kadar da bekleme süresi sunan kulaklık, hem Android hem iOS platformuyla kullanılabilmesiyle de avantaj yaratıyor. Yani bu kulaklığı dileyen kullanıcılar iPhone ve iPad ile de sorunsuzca kullanabilirler.

Plantronics BackBeat 105 Teknik Özellikleri Ürün Modeli Plantronics BackBeat 105 Ürün Türü Bluetooth Kulaklık CHIP Online Notu 82 Üretici Plantronics Teknik Detaylar Tip Kulak içi Bağlantı Kablosuz Konuşma Süresi 8 saate kadar Bekleme Süresi 10 güne kadar Şarj Süresi 90 dakika Menzil 10 m. Uyumluluk Android, iOS Ağırlık 29 gr.

Alternatifleri

Plantronics BackBeat 105'e alternatif olarak Jabra Halo Smart'ı da tercih edebilirsiniz. Ayrıca eğer aktif gürültü engelleme özelliği arıyorsanız, Samsung Level U PRO ANC de tercih sebebi olabilir.