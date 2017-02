Özetle

Kimler Almalı

Konforlu yapısıyla uzun süreler oyunda kalmak, titreşim özelliğiyle oyunu derinden hissetmek isteyen oyun severler, Redragon SIREN H301'i satın almayı düşünebilirler.

Marley Stir It Up

Oyuncuları "titretecek" Redragon SIREN H301 özel oyuncu kulaklığını inceliyoruz...

Oyuncular için oyun sezonu açılmışken elbette bizler de son sürat yeni oyunları oynuyor ve bu sürede de elimize geçen oyuncu ekipmanlarını yerinde değerlendiriyoruz. Bunlardan biri de Redragon SIREN H301 oyuncu kulaklığı oldu. Kısa bir süre önce incelediğimiz HyperX Alloy FPS klavye seti ile beraber değerlendirme şansı bulduğumuz Redragon SIREN H301, bizi bir hayli memnun eden bir kulaklık seti oldu açıkçası. Peki, kulaklık nelere sahip? Hemen incelemeye başlayalım...

Kırmızı ejderha

Redragon SIREN H301, oyuncu kulaklığı olduğu için doğal olarak kablolu yapıda ve 7.1 ses desteği sağlayan bir kulaklık seti. Özellikle titreşim konusunda büyük hassasiyet gösteren kulaklık, tasarımıyla da güzel bir görünüme sahip. Yalnızca güzel görünmüyor, oldukça konforlu da aynı zamanda. 40 mm'lik sürücüleriyle kulağınızı hapseden cihaz, aynı zamanda dolgun kulak yastıklarıyla da gayet rahat hissettiriyor. Bu sayede uzun uzun oyun oynadığınızda rahatsız olmuyorsunuz.

Dolgun kulak yastıklarının bir başka artısı da, kuşkusuz dış sesleri olabildiğinde azaltması. Zaten ses açıkken dış sesleri duymanız bir hayli zorlaşıyor ki kulaklık, böylece tüm dikkatinizi oyuna vermenizi kolaylaştırıyor.

Tasarımıyla da beğendiğimiz modellerden biri olan Redragon SIREN H301, her iki kulak ünitesi üzerinde de ışıklı kırmızı ejderha logosunu taşıyor. Böylece bu anlamda da "oyuncu kulaklığı" tanımlamasını karşılıyor.

2 metrelik örgülü bir kabloya sahip olan Redragon SIREN H301, kablosunun ucunda bir USB, birer adet de 3.5 mm'lik kulaklık ve mikrofon jakı bulunduruyor. Bunları bilgisayarınıza bağlıyor ve herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmaksızın oyuna dalabiliyorsunuz.

Oyun içi gerilim kulağınızda

Redragon SIREN H301, 7.1 çevresel ses desteği sağlamasının yanı sıra aynı zamanda titreşimi de kulağınıza taşıyan bir kulaklık seti. Bunu da az önce değindiğimiz USB vasıtasıyla yapıyor. Titreşimi had safhada açtığınızda, gerçekten oyun içi gerilimi kulağınızda hissediyorsunuz. Açıkçası kulaklığın bu özelliğini denediğimde –her ne kadar For Honor oynasam da- 1999 yılında piyasaya çıkan Requiem: Avenging Angel'i oynadığım ilk an aklıma geldi. O oyunu oynarken de benzer bir kulaklık setiyle, cehennem içinde yol alırken çevreden gelen çığlıkları kulağımda hissetmiştim doğrusu. O anlamda Redragon SIREN beni bir hayli etkiledi.

Elbette bu kadar gerilimi kaldıramayan biriyseniz, kulaklığın titreşimini hemen sol kulak ünitesi üzerinde yer alan anahtar üzerinden kısmanız veya kapatmanız mümkün. Onun hemen yanında da ses kontrol mandalı yer alıyor. Oradan da ses ayarı yapabiliyorsunuz.

Redragon SIREN'ın en beğendiğimiz özelliklerinden bir diğeri de, herhangi bir yazılım kurulumu gerektirmemesi oldu. Hemen bilgisayarınıza takıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Peki, kulaklığın mikrofon kalitesi nasıl? Kulaklığın yakın plan görüntülerinde de dikkatinizi çekmiştir; çıkartılabilir bir mikrofona sahip değil. Sol kulak ünitesi üzerine sabit, kısa bir mikrofonu bulunuyor. Mikrofonun bu bodur yapısı güzel, öte yandan mikrofon sesi de karşı tarafa güzel taşıyor. Ancak hassasiyetini fazla bulduk açıkçası. Zira yalnızca konuşmaları değil, çevredeki hemen her sesi alıyor. Örneğin oyun sırasında mikrofon açıkken sakalınızı kaşıdığınızda veya önünüzdeki masaya bardağınızı koyduğunuzda, onların sesini dahi tüm ayrıntılarıyla karşı tarafa iletebiliyor. Bu belki güzel, ancak biraz fazla...

Redragon SIREN H301 Teknik Özellikleri Ürün Modeli Redragon SIREN H301 Ürün Türü Kulaklık CHIP Online Notu 88 Üretici Redragon Teknik Detaylar Tip Kulak üstü Bağlantı 3.5mm (2adet), USB (1 adet) Mikrofon Duyarlılığı -40dB+/-3 Frekans Aralığı 20Hz – 20kHz Hassasiyet 115dB Kablo Uzunluğu 2 metre

Alternatifleri

Redragon SIREN H301'e alternatif olarak Steelseries Siberia 200'ü de değerlendirebilirsiniz.