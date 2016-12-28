Özetle

Sonuç olarak PSVR, görüntü kalitesi anlamında olmasa bile tüm veriler göz önüne alındığında en "komple" sanal gerçeklik çözümü. Bizce eğer VR kalıcı olacaksa, bunda en büyük pay Sony'ye ait olacak.

Kimler Almalı

PlayStation VR, PS4 veya PS4 Pro sahiplerine hitap ediyor. Özellikle sanal gerçeklik deneyimi yaşamak isteyen ve oyun platformu olarak konsolu seçen oyun severlerin mutlaka deneyimlemesi gerekiyor.

Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR, alışkanlıklarınızı değiştirmek için geliyor...

2016 senesini VR yılı olarak adlandırmanın mümkün olduğunu daha önce de defalarca kez yazmış ve söylemiştik. Gerçekten de otuz senelik bir hayal olan Sanal Gerçeklik, nihayet maliyet etkin bir çözüm olmak için gerekli teknoloji alt yapısına kavuştu ve birbirlerine rakip VR çözümleri de ardı ardına piyasaya sürüldü. Bunlardan PSVR'ı diğer önde gelen çözümler olan Oculus Rift ve HTC Vive'dan biraz daha farklı bir yere koymak mümkün. Zira arkasına Sony'nin sınırsız imkanlarını alarak geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü, rakiplerinin sahip olmadığı bir oyun ve yazılım desteğine sahip.

PSVR'ın en büyük avantajlarından birisi de, dünya üzerinde bu cihazı ek bir masraf yapmadan çalıştırmaya hazır 30 milyon adet PS4 bulunması. Tak ve kullan desteğiyle tasarlanmış olan PSVR, eğer PS kamerasına da sahipseniz, rakiplerine göre oldukça uygun bir başlangıç fiyatına sahip. Sony Türkiye ile yaptığımız görüşmelerde, (hemen yukarıdaki videoda bulabilirsiniz) ülkemizde 24 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan ürünün fiyatının "bir konsol fiyatından daha pahalı olmamasının" hedeflendiğini öğrendiğimizi de söyleyebiliriz.

Konforlu ve şık tasarım

Tasarım olarak fazlasıyla TRON serisini hatırlatan PSVR'ın ilk başta hayli karmaşık gözüken ancak kullanması oldukça kolay bir yapısı var. Cihazı "giydikten" sonra arka kısmından başınıza göre ayarlıyor ve ön kısımdaki hareketli yüzeyi de yine bir tekerlek yardımıyla ayarlayıp, tam olarak başınıza oturtabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın gözlükle de kolaylıkla giyilebildiğini belirtelim.

Sony PlayStation 4 Pro'yu inceledik!

PSVR'da 5.7 inçlik bir OLED panel kullanılmış ve bu ekranın çözünürlüğü de 960x1080 piksel. HTC Vive ve Oculus Rift'te bu değerin her göz için 1080x1200 piksel olduğunu düşünürsek, ürün biraz geride gibi gözüküyor ancak optimizasyon klasik PS4'te her oyunu çalıştıracak şekilde yapıldığından, bu zorunlu bir tercih denilebilir. Diğer cihazın üzerinde bir harici işlem ünitesi de mevcut, bu sayede denediğimiz hiçbir oyunda en ufak bir takılma yaşamadık.

Eğlenceli. Hatta çok eğlenceli...

PSVR manipülasyon konusunda da son derece başarılı. Bana herhangi bir hareket hastalığı durumu yaşatmayan, ancak yine de saat başı kısa molalar ile kullanılması önerilen cihazda, Until Dawn: Rush of Blood oyununu uzunca deneme şansımız oldu ve oyunun videolarını önceden izlediğimizden, lunapark treni sahnesinin Tatilya'daki Sinerama benzeri bir etki yaratmayacağını düşünüyorduk. Ancak koltukta sabit otururken denememize rağmen, tren bir yükseklikten aşağı doğru hızlandığında içimizde bir şeylerin gıdıklandığını dehşet içinde fark ettik ki, bu muhteşem bir şey!

PS4 Pro, Standart PS4'ten Ne Kadar Farklı?

Bu arada ürünü daha önce Gamescom'da da deneyim ettiğimizden şunu söyleyebiliriz: Gözlüğü başınıza ne kadar iyi oturtursanız oturtun, aydınlık bir ortamda gözlüğün kenarlarından bir miktar ışık sızıyor; eksiksiz deneyim için loş bir ortam ve bir kablosuz kulaklık kullanılmasını öneriyoruz bu yüzden. Ayrıca PSVR'da Netflix dizileri de izlenebiliyor ve bu da cihazı bir multimedya aygıtına dönüştürüyor. Gözümüze çarpan bir olumsuzluk ise Youtube üzerinden yüksek çözünürlüklü videoları izleyemiyor olmak.

Sony PlayStation VR Teknik Özellikleri

Ürün Modeli Sony PlayStation VR

Ürün Türü Akıllı Gözlük

CHIP Online Notu 93

Üretici Sony

Firma Sony Eurasia (216) 633 98 00

Teknik Detaylar

Ekran Teknolojisi OLED

Ekran Boyutu 5.7 inç

Çözünürlük 960×RGB×1080 (her göz için)

Tazeleme Oranı 120Hz, 90Hz

Bağlantılar HDMI, AUX, Stereo Headphone Jack, USB

Alternatifleri

PC platformu için PlayStation VR'a alternatif olarak elbette HTC Vive'ı önerebiliriz.