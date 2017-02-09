Özetle

Elimizdeki menzil genişletici gibi piyasada çok sayıda ürün yer alıyor. Böylece bunlar arasında tam olarak istediğiniz gibi bir model bulabiliyorsunuz. Çift bant destekleyen daha geniş özellikler sunan modeller olduğu gibi, elimizdeki gibi temel sorunu ele alan ve uygun fiyata sahip modeller de yer alıyor. 855RE'nin fiyatı 88 TL . Böylece eğer menzil probleminiz varsa, 855RE'yi satın almak bütçenizi de yormayacaktır.

Kimler Almalı

İnternet menzilini daha geniş alanlara taşımak isteyenler TP-Link TL-WA855RE modelini tercih edebilirler.

İnternet eviniz veya ofisinizi sarmıyorsa, çare bir menzil genişletici. Peki, 855RE yeterli mi?

Her ne kadar güçlü bir internet altyapısına sahip olsa da, bazı durumlarda bu bağlantı gücünden tam kapasite faydalanamayabiliyorsunuz. Geniş platformlarda veya katlı yapılarda, interneti alanın diğer odalarına ve uç noktalara taşımak problem olabiliyor. Öte yandan evin veya ofisin kapı, duvar gibi materyalleri ve çekimi engelleyecek ek sebepler nedeniyle bağlantı engellenebiliyor. Bu gibi durumlarda, bugün yakından bakacağımız TP-Link TL-WA855RE gibi cihazlar, ek çözümler olarak tercih ediliyor.

WA855RE, TP-Link'in menzil genişletici ürünleri arasında tek başına yer almıyor. Farklı modeller ve özellikler altında farklı seçenekler de sunuluyor. Ayrıca teknik altyapı olarak aynı özellikleri sunan, fakat tasarımıyla farklılaşan alternatifleri de yine raflarında bulabiliyorsunuz. Bu bağlamda, elimizdeki 855RE modeli için, daha önce incelediğimiz 860RE modelinin, bazı yönleriyle farklılaşan bir varyasyonu diyebiliriz.

Kompakt gövde

855RE, daha önce incelediğimiz modele göre tasarımıyla özelleşen bir cihaz olarak fark yaratıyor. Cihaz, fazlasıyla kompakt bir gövdeye sahip. Böylece eski modellere kıyasla çok daha az yer kaplayan 855RE, görünümüyle de şık yapıda. Elbette ne kadar küçük olsa da ağ ve sol tarafında anten taşıyan 855RE, bu antenleri sebebiyle çoklu prizlerde 2 slotluk yer kaplayabiliyor.

Beyaz renkli bir gövdeye sahip olan cihaz, alt kenarında bir Ethernet portu bulunduruyor. Kutu içeriğinden çıkan Ethernet kablosuyla, cihazı dilerseniz kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Böylece onu televizyon veya diğer Ethernet girişli cihazlarınızın yakınına konumlandırarak, kablo yoluyla da bağlantı sağlayabilirsiniz.

855RE'nin üzerinde minik bir buton bulunuyor. Bu butonu, cihazın kurulumunu yapmak için kullanıyorsunuz. Herhangi bir router ile çalışabilen 855RE, kolay kurulum için yönlendirici üzerindeki WPS butonuna basmanıza ihtiyaç duyuyor. Ardından cihaz üzerindeki bu minik butona basıyor ve akabinde tuşun altındaki LED ışığın sabitlenmesini bekliyorsunuz.

Etkili kullanım

Çift antenli olan 855RE'den iyi performans almak için, onu yönlendirici ile menzilin genişlemesini istediğiniz alan arasına takmanız gerekiyor. Cihazın üzerindeki LED bildirim ışığı ile bunu kolayca saptayabiliyorsunuz. Eğer bu ışık yeşil yanıyorsa bağlantı iyi, yok eğer turuncu yanıyorsa, o halde cihaz yönlendiriciden uzakta duruyor. Bu durumda onu biraz daha yakın bir yere konumlandırmanız gerekiyor.

855RE, 2.4 GHz frekans bandında çalışıyor ve 300 Mpbs'e kadar internet hızı sağlıyor. Bu hızı kapsadığı tüm alan için sunabilen cihaz, MIMO teknolojisini de kullanıyor. Öte yandan yeni Wi-Fi erişim noktası oluşturmak için AP modunu da destekleyen cihaz, yine güç tasarrufunda bulunmak isteyenler için Güç Zamanlama ayarlama gibi ek özelliğin de sahibi. Böylece çalışmasını istemediğiniz zamanlarda onu otomatik olarak kapatabiliyorsunuz.

TP-Link TL-WA855RE Teknik Özellikleri Ürün Modeli TP-Link TL-WA855RE Ürün Türü Menzil Genişletici CHIP Online Notu 91 Üretici TP-Link Firma TP-Link (216) 548 11 32 Teknik Detaylar Standart 802.11 a/b/g/n Hız 300 Mbps Frekans 2.4 GHz Bağlantılar 10/100M Ethernet Port (RJ45) Anten 2 adet Boyutlar 52 x 34 x 65 mm

Alternatifleri

TP-Link TL-WA855RE'ye alternatif olarak elektrik yoluyla internet taşıyan bir ürün isterseniz, ZyXEL PLA4231 modelini önerebiliriz.