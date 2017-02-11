Oynat Cortana'ya yeni özellik Cortana artık söz verdiğiniz e-postaları da size hatırlatacak.

Cortana'ya yeni özellik

Cortana artık söz verdiğiniz e-postaları da size hatırlatacak.

Microsoft, Cortana'ya yeni özellik eklediğini duyurdu. Yeni özelliğe göre Cortana artık vaatlerinizi yerine getirmeyi unutmamanızı sağlayacak. Özellikle önerilen hatırlatmalarla, e-posta yoluyla bir başka kişiye verdiğiniz sözleri karşınıza getirecek olan Cortana, böylece daha sezgisel bir kullanım sağlayacak.

Cortana'nın şu an Windows 10 işletim sisteminde kullanılabilecek olan özelliği, bir başkasına e-posta yoluyla verdiğiniz sözleri unutmamanızı sağlıyor. Örneğin, patronunuza veya çalışma arkadaşınıza gönderdiğiniz bir e-postada, "yarın sana sunumu ileteceğim," yazısı bulunuyorsa ve siz bunu unuttuysanız, Cortana bunu algılayarak, size zamanı yaklaştığında bir hatırlatma mesajı yayınlıyor. Hatırlatmayı gerek cep telefonunuzdan gerek bilgisayar üzerinden yapabilen Cortana, bunun için sizden sadece Outlook veya Office 365 hesabınızı bağlamanızı istiyor. Ardından tüm takibi kendisi gerçekleştirebiliyor.

Yeni özellik şimdilik yalnızca Windows 10 platformunda kullanılıyor. Android ve iOS kullanıcılarının bu özelliğe kavuşması için bir müddet daha beklemeleri gerekecek.

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