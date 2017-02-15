Huawei, P10 için resmi video yayınladı

Huawei'nin MWC 2017'de göreceğimiz yeni amirali P10 için resmi video geldi.

Huawei, özellikle P9 modeliyle fazlasıyla beğeni kazanmıştı. Şimdi bu çıkışını P10 modeliyle devam ettirme düşüncesinde olan şirket, geçtiğimiz ocak ayında Mate 9 akıllı telefonunu ABD'de tanıtmıştı. Şimdi üst segment akıllı telefonlarından bir yenisini de Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak olan Huawei, yeni amirali için resmi video yayınladı.

Hemen yukarıdan izleyebileceğiniz videoda, özellikle gözler üzerinde durduğunu gösteren Huawei, muhtemelen P10'da bizlere göz tarayıcısı getirecek. Hatırlarsanız benzer hamleyi Samsung'un Note 7 modelinde görmüştük. Elbette Huawei'nin P10'da yalnızca göz tarayıcısı yoluyla oturum açma yeteneğinden çok daha fazlasına yer verdiğine de şahit olabiliriz.

Huawei'nin 26 Şubat'ta P10 ve P10 Plus isimli iki yeni telefonunu tanıtması bekleniyor. Videonun altından ne çıkacağını görmek için Mobil Dünya Kongresi'nde Huawei'nin oturumunu beklememiz gerek.