Oynat Samsung, S8 için güven istiyor Samsung, yayınladığı video ile telefonların nasıl bir test sürecinden geçtiğini gösterdi.

Samsung, S8 için güven istiyor

Samsung, yayınladığı video ile telefonların nasıl bir test sürecinden geçtiğini gösterdi.

Samsung, Galaxy S8'in üzerinde titizlikle duruyor. Bunun sebebi, yalnızca ortaya gerçekten başarılı bir amiral gemisi akıllı telefon çıkartmak değil; Güney Koreli şirket, aynı zamanda Note 7 krizinden sonra kullanıcılarının güvenini yeniden kazanmak istiyor. Bunun için Galaxy S8 üzerinde kapsamlı testler yapan Samsung, daha önce bu test aşamalarını resmi olarak da paylaşmıştı hatırlarsanız. Bu defa da bir video hazırlayan Samsung, akıllı telefonlarını ne şartlarda test ettiğini bizlere gösteriyor.

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