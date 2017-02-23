Oynat Yazılımcılara özel bir canlı yayın! Bu haftaki CHIP TechTalk, yazılımcı olmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere özel.

Yazılımcılara özel bir canlı yayın!

Bu haftaki CHIP TechTalk, yazılımcı olmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere özel.

Bu haftaki CHIP TechTalk, yazılımcı olmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere özel bir yayındı. Bu hafta sizi Microsoft'a götürdük ve Açık Akademi ile tanıştırdık. Konuğumuz ise, Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç idi. Kendisinden yazılım dünyasıyla ilgili son gelişmeleri aldık ve Açık Akademi ile ilgili detaylı bilgileri sizlere ulaştırmaya çalıştık. Yayın tekrarını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.

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