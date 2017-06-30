"Ah takipçilerim, bugün nasılsınız?"

Teknolojinin "hiç olmadığı kadar" son seviyede olduğu bir zamandayız. Eğer insanlık olarak kendi kendimizi yok etmezsek veya muhtemelen kendi elimizde sebep olduğumuz bu sıcaklar bizi veya interneti yakmazsa daha da ilerleyeceğiz. Devir, aynı zamanda kendi kendimizi kandırma devri. Sosyal ağlardaki kullanıcı sayısıyla kendimize itibar katıyor, büyüdükçe kendimizi bir yere koyuyoruz; hatta başkaları tarafından bir yere koyuluyoruz. İş yerlerinde unvanımıza gösterişli yönetici sözcükleri eklendikçe havamız artıyor. Bazılarımızın bilgi dağarcığı genişliyor, çok da güzel oluyor ama bilgilerimiz ağırlaştıkça kendimizi bilgi kütüphanesi sanmaya başlıyoruz.

Acaba unuttuğumuz birkaç şey mi var?

Sosyal ağlardaki sayıları şişirmek zor mu?

Takipçisi çok olan herkes "değerli" mi?

Yaratıcılığı öldüren, güzelliği unvanında, yaratıcılığı kendinden yönetim biçimi öldü, yaşatan kim?

Kullanmadığımız bilgi, sorumluluk, eşek yükü değil mi?

Yanlış anlaşılmasın, buradakinin aksine durum hiç umutsuz değil. İyi şeyler de oluyor elbet. Hatta belki iyi şeylerin çapı bunlardan çok daha büyük. Ama belki iyi şeyler bahsettiklerim kadar gürültü koparmıyor.