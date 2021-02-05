CHIP 25 Yaşında! 2021'in ilk sayısı bayilerde!

CHIP dergisinin ilk sayısını 1996 Şubat'ında yayınlamıştık. Yani bu sayıyla birlikte teknoloji yayıncılığında koskoca bir 25. yılı devirmiş oluyoruz. Ülkemizde yayıncılık konusunda çok uzun bir süre bu. Teknoloji ve bilgisayar okuryazarlığının gelişmesi konusunda yıllardır elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 25. yılımızın ilk sayısı ile birlikte hiç durmayan değişimimiz de devam ediyor. Yeni eklenen birkaç bölümümüze ek olarak okurken fark edeceğiniz gibi sayfa tasarımı ve yazı karakterleri ile de bir değişikliğe gittik. Bundan sonra dergi sayfaları okunması daha kolay fontlar, takip edilmesi ve anlaşılması daha kolay sade ve canlı bir tasarıma sahip olacak. Umarım bu değişiklikler CHIP içindeki makaleleri daha keyifle okumanıza yardımcı olur.
Mark Zuckerberg'in mükemmel dünyası
Sosyal medya devi nefret mesajlarına karşı çok az şey yaptığı için, her taraftan eleştirilere maruz kalıyor.
Dünyadaki en iyi konuşan yapay zekâ
GPT-3, metinleri şimdiye kadar başka hiçbir makinenin yapamadığı şekilde işleyebiliyor.
Takipli günlerin sonu
Apple ve Google izlemeyi ortadan kaldırmak için nasıl bir direnişle karşı karşıya kalıyor.
Bağımlılık yapan uygulamalar
Kullanıcıları uygulamalarına neredeyse bağımlı hale getiren psikolojik hileler ve döngüler.
Hackerlar hastaneleri de kilitliyor
Fidye yazılımları sebebiyle kağıt ve kaleme geri mi dönüyoruz?
Kuantum seviyesinde iletişim
Kübitler ile sadece hesaplama değil, iletişim de gerçekleştirilebiliyor.
Daha net duyun ve duyulun
Bir şeyler anlatmak istiyorsanız, sesinizin iyi duyulduğundan da emin olmalısınız.
Microsoft, Windows'u hatırladı
Son zamanlarda Microsoft'un onu geliştirmeye karşı bir ilgisizliği var gibiydi. Ama bu değişiyor!
Pandemi eğitimi nasıl dönüştürdü?
Okullarımız, çocuklarımızın geleceği için nasıl bir hazırlık içinde?
Apple United: Her şey için tek bir Platform
Mevcut istisnai durumdan etkilenmeyen Apple, tüm donanım ve yazılım platformunu yeniliyor.
İnce detay: Maskeler algoritmaları nasıl alt üst ediyor?
TikTok'a güvenebilir miyiz?
TikTok video uygulaması hakkındaki eleştiriler yükselişte.
WWW hiç "temiz" olmayacak mı?
Dev ağ neden bir türlü temizlenemiyor?
Kuantum sensörler
Kuantum bilgisayarlarının önündeki engel, kuantum sensörlerin işine nasıl yarıyor?
Denedik: Yatağınız için uyku laboratuvarı
App store'da ayaklanma
Geliştiriciler Apple'ın uygulama mağazası tekeline isyan ediyor.
Sabit disklerin gizli yönleri
Sabit disk modellerindeki bizimle paylaşılmayan teknolojiler.
Mac bilgisayarların yeni işlemcileri
Apple, iPhone ve iPad'in mobil teknolojisini Mac dünyasına getiriyor.
Kapak Konusu: Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinden Emin Olun
Mahremiyetinizi korumanıza yardımcı olacak faydalı araçlar ve önerileri bir araya topladık
Windows'u internet üzerinden sıfırlayın!
Sürüm 2004 ile birlikte Windows, artık sıfırlama için doğrudan bulut hizmetini kullanabiliyor
Virüs Tehlikesi için acil durum planı!
Yedi güvenlik taraması ile özellikle zararlı olanlar dahil tüm virüsleri bulun!
Teknik Sözlük: DDR5 Ram'ler
Kurşun geçirmez Windows 10
Bilgisayar korsanları ve zararlı yazılımların sisteminize karşı çaresiz kalmasını sağlayın
Uzaktan acil yardım!
Sevdiklerinizin bilgisayarındaki sorunları uzaktan tamir edin
Bilgisayar ve akıllı telefon arasında veri transferi
Doğru adımlar ve uygun yazılımlar ile Android ve Windows arasındaki sınırı sıfıra indirin.
Sanal özel ağlar kurmak artık çok kolay
WireGuard bu işi daha basit ve güvenli hale getiriyor.
Tüm hayatınız boyunca yetecek depolama
Sizin için jumbo plakalara göz gezdirdik ve veriyığınlarınızı depolayabileceğiniz araçlardan bir liste hazırladık.
Süper-RasPi: Artık her şeyi yapabiliyor!
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Akıllı telefon ile mükemmel fotoğraflar
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Windows 10: Home sürümünü Pro sürüme dönüştürmenin yolları
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