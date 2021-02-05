CHIP 25 Yaşında! 2021'in ilk sayısı bayilerde!

Kişisel bilgileriniz ne kadar güvende, Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtulursunuz, Pandemide uzaktan teknik destek ve cep telefonu ile fotoğraf çekmenin altın kuralları gibi onlarca ilginç konu için CHIP 01/2021 sayısını sakın kaçırmayın!