1-abc.net Security Box özel bilgileri kapsamlı olarak korur ve dosyalarınızı gizler. Program şifre organizasyonu, kişisel günlük, dosya şifreleme, kalıcı dosya silme, yedekleme ve senkronizasyonu entergre etmiş toplu bir sistem güvenliği yazılımıdır.

Password Organizer login ve kişisel şifrelerinizi yaratır ve organize eder.

Personal Diary AES, Caesar, Blowfish, Twofish, Simple HEX Encoder, Serpent, MARS ve TEA gibi çeşitli şifreleme metodları kullanmaktadır.

Synchronizer modülü değişik klasörleri ve kopyalarını karşılaştırır, en yenisini tutar. Uygulama FTP sunucuları ile de çalışmaktadır. File Washer dosyaları tamamen siler ve tekrar kurtarılmamasını sağlar.