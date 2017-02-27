Aartform Curvy3D
Curvy 3D eğlenceli ve kolay kullanımlı bir 3D modelleme programıdır
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Curvy 3D eğlenceli ve kolay kullanımlı bir 3D modelleme programıdır. 3D formlara dönüşecek şekilleri çizmeniz veya kesit çizmeniz yeterlidir. Modelinizi detaylandırmak için Sculpt ve paint fırça tekniğini kullanabilirsiniz. Yuvarlak ve düz modelleme 3D artist şeklinde çalışmaktadır.
- Aartform Curvy3D
- YayıncıAartform
- Sistem GereksinimleriMicrosoft Windows; DirectX 8.0 compatible 3D Graphics Card
- Fiyatı$99 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu
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