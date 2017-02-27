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Curvy 3D eğlenceli ve kolay kullanımlı bir 3D modelleme programıdır. 3D formlara dönüşecek şekilleri çizmeniz veya kesit çizmeniz yeterlidir. Modelinizi detaylandırmak için Sculpt ve paint fırça tekniğini kullanabilirsiniz. Yuvarlak ve düz modelleme 3D artist şeklinde çalışmaktadır.