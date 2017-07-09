Adoreshare Quick Video Cutter for Windows 1.0

Adoreshare Quick Video Cutter videolarınızdan istemediğiniz bölümleri kesip çıkarmanıza yardımcı olan kolay kullanımlı bir uygulamadır

İndirmek için kalan süre 00:00:00

Adoreshare Quick Video Cutter videolarınızdan istemediğiniz bölümleri kesip çıkarmanıza yardımcı olan kolay kullanımlı bir uygulamadır. Program MOV, MP4, AVI, WMV, MTS, MPG, FLV, MKV, TS, M2TS, RMVB gibi tüm video formatlarını destekler ve çıktı dosyasında orjinal kaliteyi korur.

Ana Özellikler:

  • Direct Stream Copy Technology sayesinde hızlı bir şekilde videoları keser - re-encoding işlemi gerekmez.
  • Yeni başlayanlar için özelleştirilmiştir , profesyonel IT becerileri gerektirmez.
  • Orjinal video ve kesilen parçalar aynı kalitededir.
  • Büyük video parçalarını küçük parçalara kolaylıkla ayırır.
  • Adoreshare Quick Video Cutter for Windows 1.0
  • YayıncıAdoreshare
  • Sistem GereksinimleriWindows 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP (32-bit/64-bit); 1GHz (32 bit or 64 bit) or above CPU; 50 MB free space; 512 MB RAM
  • Fiyatı$19.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu16.9 MB
İndirmek için tıklayın

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
İlginizi çekebilir

Günün En çok Okunanları
Nokia Akıllı Telefonlarda ZEISS Lens Yer Alacak
Volvo'nun her aracı 2019'da elektrikli motor kullanacak
Sızan Nokia 8, Yeni Bir Amiral Gemisi Gibi Görünüyor
Yetersiz Siber Güvenlik 497 bin Dolar Ödetiyor
Chrome OS'a, Dokunmatik Ekran Özellikleri Geliyor!