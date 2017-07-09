Adoreshare Quick Video Cutter videolarınızdan istemediğiniz bölümleri kesip çıkarmanıza yardımcı olan kolay kullanımlı bir uygulamadır. Program MOV, MP4, AVI, WMV, MTS, MPG, FLV, MKV, TS, M2TS, RMVB gibi tüm video formatlarını destekler ve çıktı dosyasında orjinal kaliteyi korur.

Ana Özellikler:

Direct Stream Copy Technology sayesinde hızlı bir şekilde videoları keser - re-encoding işlemi gerekmez.

Yeni başlayanlar için özelleştirilmiştir , profesyonel IT becerileri gerektirmez.

Orjinal video ve kesilen parçalar aynı kalitededir.

Büyük video parçalarını küçük parçalara kolaylıkla ayırır.