Aid file recovery 3.67
Resimlerinizi, word dokümanlarınızı, resim, fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızı kurtarmanıza yardımcı bir program
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Aid file recovery programı dizüstü bilgisayarınızın harici sabit diskinden, sabit disklerden, SD kartlardan, USB flash sürücülerden, dijital kameralardan, Windows 7, Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 Android telefonlardan resimlerinizi, word dokümanlarınızı, resim, fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızı kurtarmanıza yardımcı olur.
- Aid file recovery 3.67
- YayıncıAidfile
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
- Fiyatı$69.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu4.7 MB
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