AKick Document Converter 1.9
Çoklu dokümanları değişik formatlara dönüştürün
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PDF normal olarak mükemmel bir okuma formatı olarak kabul edilmektedir. Fakat iş düzenlemeye gelince bu dosyayı başka bir formata dönüştürmek gerekir. Düzenlenebilir formatlar genelde docx, ppt, xls, html ve diğerleridir. İşte tam bu noktada dönüştürücü program devreye girer.
Program PDF dosyalarınızı docx, xls, jpg, xml ve diğer formatlara dönüştürmenize yardımcı olur. Bunun tam tersi de yapılabilmektedir. Bu uygulama daha başka pek çok faydalı ve şaşırtıcı özellikle donatılmıştır.
NB: Lisans 1 yıllıktır.
- AKick Document Converter 1.9
- YayıncıAkick Software
- Sistem GereksinimleriAll Windows OS; Microsoft Framework 4.0 installed; 1 GB RAM; 50MB Hard disk;
- Fiyatı$99.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu23 MB
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