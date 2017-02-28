PDF normal olarak mükemmel bir okuma formatı olarak kabul edilmektedir. Fakat iş düzenlemeye gelince bu dosyayı başka bir formata dönüştürmek gerekir. Düzenlenebilir formatlar genelde docx, ppt, xls, html ve diğerleridir. İşte tam bu noktada dönüştürücü program devreye girer.

Program PDF dosyalarınızı docx, xls, jpg, xml ve diğer formatlara dönüştürmenize yardımcı olur. Bunun tam tersi de yapılabilmektedir. Bu uygulama daha başka pek çok faydalı ve şaşırtıcı özellikle donatılmıştır.

NB: Lisans 1 yıllıktır.