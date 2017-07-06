DesktopPaints Animated Screensaver Maker animasyon tasarımı ve ekran koruyucusu oluşturucusu olarak işlev gören güçlü bir masaüstü uygulamasıdır. Esnek ve kolay kullanımlı araçlar sayesinde tamamen yeni bir şekilde animasyonlu ekran koruyucular oluşturabilirsiniz. Eski tip programların aksine fotoğraflarınızı ateş, su veya optik efektlerle süsleyebilir ve sonrasında parıldayan ışık, yağan yağmur veya düşen yapraklar va daha fazlası eşliğinde kullanabilirsiniz. Ayrıca kendi anime giflerinizi yaratabilirsiniz.

Animated Screensaver Maker 4.3.9

Yayıncı DesktopPaints.com

Sistem Gereksinimleri Windows XP/ Vista/ 7 /8/ 10 (x32/x64)

Fiyatı $29.77 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 26.8 MB