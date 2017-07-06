Animated Screensaver Maker 4.3.9
DesktopPaints Animated Screensaver Maker animasyon tasarımı ve ekran koruyucusu oluşturucusu olarak işlev gören güçlü bir masaüstü uygulamasıdır
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DesktopPaints Animated Screensaver Maker animasyon tasarımı ve ekran koruyucusu oluşturucusu olarak işlev gören güçlü bir masaüstü uygulamasıdır. Esnek ve kolay kullanımlı araçlar sayesinde tamamen yeni bir şekilde animasyonlu ekran koruyucular oluşturabilirsiniz. Eski tip programların aksine fotoğraflarınızı ateş, su veya optik efektlerle süsleyebilir ve sonrasında parıldayan ışık, yağan yağmur veya düşen yapraklar va daha fazlası eşliğinde kullanabilirsiniz. Ayrıca kendi anime giflerinizi yaratabilirsiniz.
- Animated Screensaver Maker 4.3.9
- YayıncıDesktopPaints.com
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7 /8/ 10 (x32/x64)
- Fiyatı$29.77 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu26.8 MB
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