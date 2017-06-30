ApowerMirror 1.2.0 (Win&Mac)

ApowerMirror Android ve iPhone için tasarlanmış küçük ama güçlü bir ekran yansıtıcı programdır

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MAC kullanıcıları paketi buradan indirebilirler.

ApowerMirror Android ve iPhone için tasarlanmış küçük ama güçlü bir ekran yansıtıcı programdır. Uygulama kolaylıkla Android ve iPhone telefonların ekranını hem PC ye hem de Mac bilgisayarların ekranına yansıtır. Bunun yanı sıra ekran görüntülerinin resmini çekebilir, video olarak kaydedebilir ve üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.
Ana Özellikler:
- Android/iOS ekranlarını Windows ve Mac a gerçek zamalı yansıtma.
- Cep telefonlarında yayın akışını bilgisayar ekranında gösterme.
- Android cihazları fare ve klavye ile yönetme.
- Kolayca cep telefonu ekranını kaydetme.
- Sunumlar için ekranı işaretleme çizim yapabilme.
- Yansıtılmış ekranı istediğiniz boyutta izleme şansı.

ApowerMirror nasıl kullanılır.

NB: Lisans 1 seneliktir.

  • ApowerMirror 1.2.0 (Win&Mac)
  • YayıncıApowersoft Ltd
  • Sistem GereksinimleriWindows 10/ 8 /7; Mac OS 10.9 ve üzeri
  • Fiyatı$69.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu53.5 MB
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