Black Bird Image Optimizer 1.0.1
Black Bird Image Optimizer ile kalite kayıpsız bir şekilde fotoğraflarınızın boyutunu düşürebilirsiniz
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Black Bird Image Optimizer ile kalite kayıpsız bir şekilde fotoğraflarınızın boyutunu düşürebilirsiniz!
Ayrıca Black Bird Image Optimizer fotolardaki gereksiz metadata yı siler.
Ve diğer pek çok özellik...
Renk "Quantization" toplam yapıyı orjinal tutarak renk sayısını düşürebilmektedir. Dosya tipine bağlı olarak daosya boyutunu belirgin bir şekilde azaltır.
Black Bird Image Optimizer PNG dosyası oluştururken en iyi renk ayarlarını yapılmasını sağlar.
Lisans bilgisi: -1-bilgisayar 1 yıllık lisans
- Black Bird Image Optimizer 1.0.1
- YayıncıBlack Bird Cleaner Software
- Sistem GereksinimleriWindows Xp/ Vista/ 7/ 8/ 10; .NET Framework 4.0
- Fiyatı$24.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu1.3 MB
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