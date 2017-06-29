Sketch Drawer 4.2

Sketch Drawer fotoğrafları kurşun kalem çizimlere çevirmeyi amaçlayan bir çeşit fotoğraf düzenleme programıdır

Sketch Drawer fotoğrafları kurşun kalem çizimlere çevirmeyi amaçlayan bir çeşit fotoğraf düzenleme programıdır. Program ortalama fotoğrafları siyah beyaz ve renkli çizimlere dönüştürmenize yardımcıolur. Çizimlere dönüştürme yaparken en beğendiğiniz şablonları kaydetme şansınız olmaktadır. El ile ve otomatik olarak iki seçenekli dönüştürme işlemi vardır. Bu hazır şablonlar yeni başlayanlar için çok faydalı olacaktır.

Limitsiz kişisel lisansınızı %70 indirimle satın almak için tıklayın!

  • Sketch Drawer 4.2
  • YayıncıSoftOrbits
  • Sistem GereksinimleriWIndows 7/ 8/ 8.1/ 10
  • Fiyatı$49.99
  • Dosya Boyutu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
İlginizi çekebilir

Günün En çok Okunanları
Artık WhatsApp'ta Doğru Emoji'yi Bulmak Daha Kolay
Samsung Flow Nihayet Tüm Windows 10'lu PC'lere Geldi!
Kaspersky Lab'ın Anti-virüs Yazılımında Açık Çıktı!
Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube Bir Arada!
ABD Laptop Yasağı "Şekil Değiştiriyor"