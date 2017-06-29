Sketch Drawer fotoğrafları kurşun kalem çizimlere çevirmeyi amaçlayan bir çeşit fotoğraf düzenleme programıdır. Program ortalama fotoğrafları siyah beyaz ve renkli çizimlere dönüştürmenize yardımcıolur. Çizimlere dönüştürme yaparken en beğendiğiniz şablonları kaydetme şansınız olmaktadır. El ile ve otomatik olarak iki seçenekli dönüştürme işlemi vardır. Bu hazır şablonlar yeni başlayanlar için çok faydalı olacaktır.

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