Dimo DVDmate 3.6.1
Tam donanımlı DVD dönüştürme programı
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İlk defa tam donanımlı bir DVD dönüştürme programı: Her türde DVD disk/disk/ISO/klasörü okur, her türde ses kaynağına, 2D ve 3D video formatına veya her çeşit medya oynatıcısının çalabileceği formata dönüştürür, yükleme ve indirme işlemlerini yapar.
- Dimo DVDmate 3.6.1
- YayıncıDimo Studio
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
- Fiyatı$49.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu44.0 MB
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