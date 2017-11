İlk defa tam donanımlı bir DVD dönüştürme programı: Her türde DVD disk/disk/ISO/klasörü okur, her türde ses kaynağına, 2D ve 3D video formatına veya her çeşit medya oynatıcısının çalabileceği formata dönüştürür, yükleme ve indirme işlemlerini yapar.

Dimo DVDmate 3.6.1

Yayıncı Dimo Studio

Sistem Gereksinimleri Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10

Fiyatı $49.95 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 44.0 MB