Dimo DVDmate 3.6.1

Tam donanımlı DVD dönüştürme programı

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İlk defa tam donanımlı bir DVD dönüştürme programı: Her türde DVD disk/disk/ISO/klasörü okur, her türde ses kaynağına, 2D ve 3D video formatına veya her çeşit medya oynatıcısının çalabileceği formata dönüştürür, yükleme ve indirme işlemlerini yapar.

  • Dimo DVDmate 3.6.1
  • YayıncıDimo Studio
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
  • Fiyatı$49.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu44.0 MB
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