1-abc.net Cleaning Box bilgisayarınızı hızlandırmak ve ortalama parametrelerde çalıştırmanız için tasarlanmıştır. Uygulama çevrimiçi ve çevrimdışı alanları hedefler ve hatta çift eş dosyaları silmenizi ve dosyalarınızı organize etmenizi sağlayan araçlar içerir.

Program 1-abc.net Hard Drive Washer, 1-abc.net Surf Trail Washer, 1-abc.net Registry Washer, 1-abc.net File Washer, 1-abc.net Duplicate Finder ve 1-abc.net Drive Space Organizer programlarını kolay kullanımlı bir arayüz ile birleştirmiştir.