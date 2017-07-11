Fast Browser Cleaner 2.0.0.19
Fast Browser Cleaner istenmeyen eklentileri, uzntıları, depooanmış şifreleri, kredi kartlarını, çerezleri, geçmişi, geçici dosyaları, ve arama motorlarını temizleyen bir uygulamadır
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Fast Browser Cleaner istenmeyen eklentileri, uzntıları, depooanmış şifreleri, kredi kartlarını, çerezleri, geçmişi, geçici dosyaları, ve arama motorlarını temizleyen bir uygulamadır.
MyStartSearch, Wazam, HealthAlert, ReleventKnowledge, SweetIm, Babylon, Çoğu reklam araç çubukları, GameDesktop, YesSearches, f MyWay(Ask,Mindspark) gibi reklam uygulamalarını temizleyin.
NB: Lisans 1 seneliktir.
- Fast Browser Cleaner 2.0.0.19
- YayıncıFast PC Tools
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10; Net framework 2.0 SP2 ve üzeri on Windows XP
- Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu2.1 MB
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