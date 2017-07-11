Fast Browser Cleaner istenmeyen eklentileri, uzntıları, depooanmış şifreleri, kredi kartlarını, çerezleri, geçmişi, geçici dosyaları, ve arama motorlarını temizleyen bir uygulamadır.

MyStartSearch, Wazam, HealthAlert, ReleventKnowledge, SweetIm, Babylon, Çoğu reklam araç çubukları, GameDesktop, YesSearches, f MyWay(Ask,Mindspark) gibi reklam uygulamalarını temizleyin.

NB: Lisans 1 seneliktir.