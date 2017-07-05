Fast Video Downloader 3.0.0.1
Pek çok siteden video indirin
Fast Video Downloader, Bing, Youku.com, Vimeo, DailyMotion, Metacafe, Facebook, Worldfloat, Veoh, Break, CollegeHumor, EHow, Imdb, Academicearth, Bliptv, Anitube, Blinkx, Yahoo, Flickr, Zerodollarmovies, Bambuser, S56, Lemonde.Fr, say-move.org ,video.fc2 , cyro.se , littlethings.com, sohu.com, BoxTv.com, livestream.com, twitch.tv gibi sitelerden video indirmenize yardımcı bir programdır. Uygulama ayrıca Mp4, avi, flv , webm , wmv , 3gp and mp3 video formatlarını kullanan sitelerden de indirme yapabilmektedir. Fast Video Downloader canlı yayınları livestream.com ve twitch.tv sitelerinden de video indirmektedir.
Program programlanabilir bir indirme işlevine sahiptir. Ayrıca çoklu video indirme işlemi de yapabilirsiniz.
NB: Lisdan 1 seneliktir.
- Fast Video Downloader 3.0.0.1
- YayıncıFast PC Tools
- Sistem GereksinimleriWindows XP /Vista/ 7 /8 /8.1 /10; .net framework 2.0 sp2 ve üzeri
- Fiyatı$29.90 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu1.30 MB
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