GOM Player Plus

GOM Player ihtiyacınız olan tek oynatıcıdır

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GOM Player Plus'ın 100 lisansından biri sizin olsun!


GOM Player bugünlerde desktop oynatıcı olarak en iyisidir! GOM Player'ı diğerlerinden daha iyi yapan şey nedir?


  • Görsel deneyiminizi özelleştirebilirsiniz
  • 360 derece videolar oynatabilmektedir
  • Gelişmiş CodecFinder ile her tür codec'e sahiptir
  • Otomatik altyazı bulma ve yerleştirme imkanı
  • GOM Remote sync: cep telefonunuzu PCye bağlayabilme
  • Ve daha fazlası!

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  • GOM Player Plus
  • YayıncıGOM & Company
  • Sistem GereksinimleriWindows 10 (64bit)/ 8.1(64bit)/ 8(64bit)/ 7(64bit); Not supported on 32bit OS; Over 2GB free RAM; Over 200MB free HDD space
  • Fiyatı$24.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu
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