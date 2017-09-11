GOM Player Plus
GOM Player ihtiyacınız olan tek oynatıcıdır
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GOM Player Plus'ın 100 lisansından biri sizin olsun!
GOM Player bugünlerde desktop oynatıcı olarak en iyisidir! GOM Player'ı diğerlerinden daha iyi yapan şey nedir?
- Görsel deneyiminizi özelleştirebilirsiniz
- 360 derece videolar oynatabilmektedir
- Gelişmiş CodecFinder ile her tür codec'e sahiptir
- Otomatik altyazı bulma ve yerleştirme imkanı
- GOM Remote sync: cep telefonunuzu PCye bağlayabilme
- Ve daha fazlası!
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- GOM Player Plus
- YayıncıGOM & Company
- Sistem GereksinimleriWindows 10 (64bit)/ 8.1(64bit)/ 8(64bit)/ 7(64bit); Not supported on 32bit OS; Over 2GB free RAM; Over 200MB free HDD space
- Fiyatı$24.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu
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