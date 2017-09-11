GOM Player Plus'ın 100 lisansından biri sizin olsun!

GOM Player bugünlerde desktop oynatıcı olarak en iyisidir! GOM Player'ı diğerlerinden daha iyi yapan şey nedir?

Görsel deneyiminizi özelleştirebilirsiniz

360 derece videolar oynatabilmektedir

Gelişmiş CodecFinder ile her tür codec'e sahiptir

Otomatik altyazı bulma ve yerleştirme imkanı

GOM Remote sync: cep telefonunuzu PCye bağlayabilme

Ve daha fazlası!

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