Icecream Slideshow Maker Pro 2.67

Yüksek kalitede slayt gösterileri ile arkadaşlarınız ve ailenize süpriz yapın!

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Icecream Slideshow Maker desteklenen formatlardaki resimlerle arka plan müzik eşliğinde video slayt gösterileri yapmanıza yarayan bir programdır. Sadece resimleri sürükleyerek atmanız ve ayarları yapmanız ve müzik eklemeniz ile Slayt gösteriniz hazırdır! Her slayt gösterisi hazır olmadan önce ön görüntülenebilmektedir. Ayrıca slayt gösterileriniz kolayca YouTube, Google Drive ve Dropbox'a Icecream Slideshow Maker ile yüklenir.

  • Icecream Slideshow Maker Pro 2.67
  • YayıncıIcecream Apps
  • Sistem GereksinimleriWindows 10/ 8/ 8.1/ 7/ 2003/ 2000/ Vista/ XP, Windows Server 2008; 1.66Ghz Intel, AMD or any other compatible processor / faster processor for netbooks; 512MB of RAM (4GB fveya daha iyisi performance); 100MB to 5GB of free disk space
  • Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu23.6 MB
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