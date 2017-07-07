iMyFone Umate 3.5.0
iMyFone Umate iOS u çöp dosyalar, hafıza kayıtları ve istenmeyen kaşeleri silerek temizler ve iPhone/iPad/iPod unuza bahar temizliği yaparak hızını artırır
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Ana Özellikler:
- app kaşe/çerezleri/hata kayıtlrı, yüklenen dosyalar, kişisel depolama alanlarındaki geçici dosyaları siler ve iOS hızını artırır!
- Fotoğrafları kayıpsız olarak %75 oranında sıkıştırıp küçülterek yer açar.
- 5 mb. dan büyük dosyaları bularak tek tıkla temizler.
- GEreksiz kullanılmayan App leri tespit ederek yer açmak için temizler.
- iMyFone Umate 3.5.0
- YayıncıiMyfone Technology Co.
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
- Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu27.2 MB
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