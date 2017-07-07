iMyFone Umate 3.5.0

iMyFone Umate iOS u çöp dosyalar, hafıza kayıtları ve istenmeyen kaşeleri silerek temizler ve iPhone/iPad/iPod unuza bahar temizliği yaparak hızını artırır

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Ana Özellikler:

  • app kaşe/çerezleri/hata kayıtlrı, yüklenen dosyalar, kişisel depolama alanlarındaki geçici dosyaları siler ve iOS hızını artırır!
  • Fotoğrafları kayıpsız olarak %75 oranında sıkıştırıp küçülterek yer açar.
  • 5 mb. dan büyük dosyaları bularak tek tıkla temizler.
  • GEreksiz kullanılmayan App leri tespit ederek yer açmak için temizler.
  • iMyFone Umate 3.5.0
  • YayıncıiMyfone Technology Co.
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
  • Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu27.2 MB
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