Leawo Tunes Cleaner iTunes programını akıllı bir şekilde temizleyen bir Windows programıdır. Profesyonel bir iTunes temizleyicisi olarak çift eş dosyaları siler, iTunes müzik dosyaları için albüm kapağı indirir, etiketleri indirir ve el ile düzenlemesini sağlar ve sorunlu müzik dosyalarını onarır.

Not: Program 1 yıllık lisansa sahiptir.