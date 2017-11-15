Leawo Tunes Cleaner 2.4.1
iTunes programını akıllı bir şekilde temizleyen bir Windows programıdır
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Leawo Tunes Cleaner iTunes programını akıllı bir şekilde temizleyen bir Windows programıdır. Profesyonel bir iTunes temizleyicisi olarak çift eş dosyaları siler, iTunes müzik dosyaları için albüm kapağı indirir, etiketleri indirir ve el ile düzenlemesini sağlar ve sorunlu müzik dosyalarını onarır.
Not: Program 1 yıllık lisansa sahiptir.
- Leawo Tunes Cleaner 2.4.1
- YayıncıLeawo Software
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10; Processor: 1 GHz or above Intel/AMD Processor; RAM: 512MB RAM (1024MB or above recommended); Others: iTunes 10.4 ve üzeri
- Fiyatı$39.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu24.5 MB
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