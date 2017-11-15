Leawo Tunes Cleaner 2.4.1

iTunes programını akıllı bir şekilde temizleyen bir Windows programıdır

İndirmek için kalan süre 00:00:00

Leawo Tunes Cleaner iTunes programını akıllı bir şekilde temizleyen bir Windows programıdır. Profesyonel bir iTunes temizleyicisi olarak çift eş dosyaları siler, iTunes müzik dosyaları için albüm kapağı indirir, etiketleri indirir ve el ile düzenlemesini sağlar ve sorunlu müzik dosyalarını onarır.

Not: Program 1 yıllık lisansa sahiptir.

  • Leawo Tunes Cleaner 2.4.1
  • YayıncıLeawo Software
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10; Processor: 1 GHz or above Intel/AMD Processor; RAM: 512MB RAM (1024MB or above recommended); Others: iTunes 10.4 ve üzeri
  • Fiyatı$39.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu24.5 MB
İndirmek için tıklayın

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

İlginizi çekebilir

Günün En çok Okunanları
Samsung, Galaxy Note 8 Üzerinde Linux Çalıştırdı!
Firefox Quantum Hazır; İndirebilirsiniz!
Samsung Galaxy S9 Muhtemelen Böyle Olacak
Disney'den Netflix'e Fiyat Çalımı
Uzay Yolculuğuna Bir Adım Daha Yaklaştık