ONEKEY PDF Convert to Word 2.0
ONEKEY PDF Convert to Word pdf dosyaları kolayca düzenlenebilir word dokümanlara dönüştürür
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Bu uygulama ile basitçe PDF dosyaları çalışma alanına tutup çekip bırakarak dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Uygulama Adobe Acrobat, Acrobat Reader veya herhangi bir üçüncü parti PDF okuyucu ve düzenleyicilere gerek duymaz.
Not: Giveaway versiyonunda lisansı (1PC) güncelleştirmeler hariçtir. Burayı tıklayın ve %70 indirim ile ömür boyu güncelleme imkanı ile sahip olun.
- ONEKEY PDF Convert to Word 2.0
- YayıncıEasyAppSoft Studio
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (x32/x64); .Net Framework 2.0
- Fiyatı$29.95
- Dosya Boyutu33.1 MB
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