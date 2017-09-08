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Bu uygulama ile basitçe PDF dosyaları çalışma alanına tutup çekip bırakarak dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Uygulama Adobe Acrobat, Acrobat Reader veya herhangi bir üçüncü parti PDF okuyucu ve düzenleyicilere gerek duymaz.

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