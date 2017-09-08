ONEKEY PDF Convert to Word 2.0

ONEKEY PDF Convert to Word pdf dosyaları kolayca düzenlenebilir word dokümanlara dönüştürür

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Bu uygulama ile basitçe PDF dosyaları çalışma alanına tutup çekip bırakarak dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Uygulama Adobe Acrobat, Acrobat Reader veya herhangi bir üçüncü parti PDF okuyucu ve düzenleyicilere gerek duymaz.

Not: Giveaway versiyonunda lisansı (1PC) güncelleştirmeler hariçtir. Burayı tıklayın ve %70 indirim ile ömür boyu güncelleme imkanı ile sahip olun.

  • ONEKEY PDF Convert to Word 2.0
  • YayıncıEasyAppSoft Studio
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (x32/x64); .Net Framework 2.0
  • Fiyatı$29.95
  • Dosya Boyutu33.1 MB

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