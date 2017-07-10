PDF Password Remover 1.6.2 (Win&Mac)

Pdf dosyaların çoğu yazdırılamaz veya dönüştürülemez, yani korumalıdır

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Pdf dosyaların çoğu yazdırılamaz veya dönüştürülemez, yani korumalıdır. PDF Password Remover Windows ve Mac'de PDF kısıtlamalarını kaldıran bir programdır.

PDF şifresini kaldırmadan önce dönüştürme ve değişiklik yapma izniniz olmaz. PDF Password Remover işleminden hemen sonra dilediğinizi yapabilme şansınız vardır..

Eğer Mac kullanıcısı iseniz yükleme dosyasını buradan yükleyiniz (10 MB).

  • PDF Password Remover 1.6.2 (Win&Mac)
  • YayıncıPDFZilla.com
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8; Mac OSX 10.8 ve üzeri
  • Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu2.8 MB
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