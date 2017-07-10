Pdf dosyaların çoğu yazdırılamaz veya dönüştürülemez, yani korumalıdır. PDF Password Remover Windows ve Mac'de PDF kısıtlamalarını kaldıran bir programdır.

PDF şifresini kaldırmadan önce dönüştürme ve değişiklik yapma izniniz olmaz. PDF Password Remover işleminden hemen sonra dilediğinizi yapabilme şansınız vardır..

Eğer Mac kullanıcısı iseniz yükleme dosyasını buradan yükleyiniz (10 MB).