Photo Background Remover 3.2
Photo Background Remover istenmeyen arka planları toplu halde resimlerde temizler
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Photo Background Remover istenmeyen arka planları toplu halde resimlerde temizler. İki işaretçi yardımıyla el ile temizleme yapılabilmektedir.: kırmızı işaretçi arka planda istenmeyen nesneleri için kullanılırken , yeşil işaretçi kalması gereken alan için kullanılmaktadır. Otomatik arka plan temizleme işlemi hiç bir el müdahalesine gerek duymaz. Program ayrıca filigran koruma özelliğine sahiptir.
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- Photo Background Remover 3.2
- YayıncıSoftOrbits
- Sistem GereksinimleriWindows 7/ 8/ 10
- Fiyatı$49.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu9.35 MB
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