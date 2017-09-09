Photo Background Remover istenmeyen arka planları toplu halde resimlerde temizler. İki işaretçi yardımıyla el ile temizleme yapılabilmektedir.: kırmızı işaretçi arka planda istenmeyen nesneleri için kullanılırken , yeşil işaretçi kalması gereken alan için kullanılmaktadır. Otomatik arka plan temizleme işlemi hiç bir el müdahalesine gerek duymaz. Program ayrıca filigran koruma özelliğine sahiptir.

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