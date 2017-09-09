Photo Background Remover 3.2

Photo Background Remover istenmeyen arka planları toplu halde resimlerde temizler

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Photo Background Remover istenmeyen arka planları toplu halde resimlerde temizler. İki işaretçi yardımıyla el ile temizleme yapılabilmektedir.: kırmızı işaretçi arka planda istenmeyen nesneleri için kullanılırken , yeşil işaretçi kalması gereken alan için kullanılmaktadır. Otomatik arka plan temizleme işlemi hiç bir el müdahalesine gerek duymaz. Program ayrıca filigran koruma özelliğine sahiptir.

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  • Photo Background Remover 3.2
  • YayıncıSoftOrbits
  • Sistem GereksinimleriWindows 7/ 8/ 10
  • Fiyatı$49.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu9.35 MB
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