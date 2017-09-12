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Hasleo Data Recovery formatlama, kazara silme, sistem çökmesi veya herhangi bir şekilde kayıp olan veriyi kurtaran güçlü ve güvenilir bir programdır. Sadece üç etapta kayıp dosyaları her tür depolama cihazında geri getirmektedir.

Bir Windows veri kurtarma programı olarak tüm Windows dosya sistemleri ile FAT12/16/32, exFAT, NTFS ve Windows dinamik disklerinde çalışmaktadır. Dahası, Hasleo Data Recovery sadece veri kurtarmakla kalmaz, ayrıca Windows Ultimate/Technician edition BitLocker şifreli sürücülerde de işlev görmektedir.