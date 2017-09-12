Hasleo Data Recovery Professional 3.5
Easy & Safe Data Recovery Programı Her tür durumda Kayıp Bilgileri kurtarmaktadır!
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Hasleo Data Recovery formatlama, kazara silme, sistem çökmesi veya herhangi bir şekilde kayıp olan veriyi kurtaran güçlü ve güvenilir bir programdır. Sadece üç etapta kayıp dosyaları her tür depolama cihazında geri getirmektedir.
Bir Windows veri kurtarma programı olarak tüm Windows dosya sistemleri ile FAT12/16/32, exFAT, NTFS ve Windows dinamik disklerinde çalışmaktadır. Dahası, Hasleo Data Recovery sadece veri kurtarmakla kalmaz, ayrıca Windows Ultimate/Technician edition BitLocker şifreli sürücülerde de işlev görmektedir.
- Hasleo Data Recovery Professional 3.5
- YayıncıHasleo Software
- Sistem GereksinimleriWindows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ Server 2000/ 2003/ 2008/ 2010/ 2012/ 2016
- Fiyatı$69.00 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu10.3 MB
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