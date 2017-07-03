Win PDF Editor 3.4.0
Win PDF Editor PDF dosyalarını döndürme, metin, resim ekleme, istenmeyenleri silme, çizim ekleme gibi özelliklere sahip bir PDF düzenleme programıdır
Win PDF Editor PDF dosyalarını döndürme, metin, resim ekleme, istenmeyenleri silme, çizim ekleme gibi özelliklere sahip bir PDF düzenleme programıdır. PDF e resim ekledikten sonra resmi yeniden boyutlandırabilir ve yerini değiştirebilirsiniz. Eğer bazı kelimeler ve resimler kaldırılması gerekiyorsa kolayca silebilirsiniz. Diğer PDF düzenleme programlarından farklı olarak Win PDF Editor PDFdeki değişiklikleri kalıcı olarak kaydedebilmektedir. "PDF Delete" ve "Redact" fonksiyonlarıyla kullanıcılar PDF sayfalarını silebilir ve metin düzenlemelerini yapabilirler.
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- Win PDF Editor 3.4.0
- YayıncıPDFZilla.com
- Sistem GereksinimleriWindows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7/ 8 (x32/x64); Mac OS X 10.8 ve üzeri
- Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu14.9 MB
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