Win PDF Editor PDF dosyalarını döndürme, metin, resim ekleme, istenmeyenleri silme, çizim ekleme gibi özelliklere sahip bir PDF düzenleme programıdır. PDF e resim ekledikten sonra resmi yeniden boyutlandırabilir ve yerini değiştirebilirsiniz. Eğer bazı kelimeler ve resimler kaldırılması gerekiyorsa kolayca silebilirsiniz. Diğer PDF düzenleme programlarından farklı olarak Win PDF Editor PDFdeki değişiklikleri kalıcı olarak kaydedebilmektedir. "PDF Delete" ve "Redact" fonksiyonlarıyla kullanıcılar PDF sayfalarını silebilir ve metin düzenlemelerini yapabilirler.

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