WinToHDD Windows u kurma ve kaldırma işlemlerini CD/DVD veya USB sürücü olmadan yapabilmenizi sağlayan bir programdır. Bu hepsi bir arada Windows Deployment Aracı ile Windows işletim sistemi olmayan diske kurabilir, ya da hali hazırdaki işletim sistemini klonlayabilirsiniz.

Not: Ömür boyu lisans ( güncellemeler vardır fakat ücretsiz teknik destek yoktur.)

!!!Kayıt yaparken Readme dosyasında bahsedilen e-postayı kullanın!!!

WinToHDD Professional 2.5

Yayıncı Hasleo Software

Sistem Gereksinimleri Windows Vista/ 2008 ve üzeri (x32/x64)

Fiyatı $29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 8.6 MB