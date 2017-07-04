WinToHDD Professional 2.5
WinToHDD Windows u kurma ve kaldırma işlemlerini CD/DVD veya USB sürücü olmadan yapabilmenizi sağlayan bir programdır
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WinToHDD Windows u kurma ve kaldırma işlemlerini CD/DVD veya USB sürücü olmadan yapabilmenizi sağlayan bir programdır. Bu hepsi bir arada Windows Deployment Aracı ile Windows işletim sistemi olmayan diske kurabilir, ya da hali hazırdaki işletim sistemini klonlayabilirsiniz.
Not: Ömür boyu lisans ( güncellemeler vardır fakat ücretsiz teknik destek yoktur.)
!!!Kayıt yaparken Readme dosyasında bahsedilen e-postayı kullanın!!!
- WinToHDD Professional 2.5
- YayıncıHasleo Software
- Sistem GereksinimleriWindows Vista/ 2008 ve üzeri (x32/x64)
- Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu8.6 MB
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
(gugıl tercüme) WinToHDD, bir CD / DVD veya USB sürücüsü olmadan Windows'u yüklemenize veya yeniden kurmanıza izin verir. Bu Hepsi Birarada Windows Dağıtım Aracıyla kolayca Windows'u yeniden yükleyebilir, Windows'u Windows OS'unuzun bulunduğu disk dışındaki disklere yükleyebilir veya mevcut Windows OS yüklemesini başka bir diske kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir Windows sürümünü hem BIOS hem de UEFI bilgisayarlarına yüklemek için bir Windows Çoklu Kurulum USB flash sürücüsü oluşturmak i