1 Ağustos 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 1 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. 44.846 yeni test sonucunda 996 yeni COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 231.869'a, toplam can kaybı sayımız ise 5.710'a yükseldi.