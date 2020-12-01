1 Aralık 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vaka ve hasta sayıları ile yaşanan can kayıplarının sayısı, 1 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 180.312 yeni test sonucunda 30.110 yeni vaka ve 6.101 yeni hasta belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 190 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 506.966'ya, toplam can kaybı sayımız 13.936'ya yükseldi.