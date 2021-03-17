1.Dünya Savaşından Kalan ve Nerede Olduğu Bilinmeyen "Facia Tüneli" Bulundu

1. Dünya Savaşında bir facianın yaşandığı ve yüzlerce askere mezar olan; sonrasında ise yeri kaybedilen Winterberg tüneli, 100 yıl sonra bulundu.