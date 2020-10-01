1 Ekim 2020: Türkiye'de Koronavirüs Salgınında Son Durum

Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 1 Ekim 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Bugün yapılan test sayısı 113.546 olurken, belirlenen yeni hastaların sayısı 1.407 olarak açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 oldu. Böylece, ülkemizdeki toplam hasta sayısı 320.070'e ulaşırken, toplam vefat sayısı 8.262'ye yükseldi.