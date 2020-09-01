1 Eylül 2020: Türkiye Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre, yapılan 109.443 yeni testin 1.572'si pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 271.705'e, toplam can kaybı sayımız ise 6.417'ye ulaştı.