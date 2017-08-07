1 Hafta Sonra Amazon'a Geri Döndüler!
Amazon, 1 hafta önce, güvenlik endişeleri nedeniyle satışını durdurduğu bu telefonları tekrar listesine ekledi!
Geçen sene Kasım ayında, güvenlik firması Kryptowire, Shangai Adups Technology tarafından geliştirilen üçüncü-parti yazılımın gizlice SMS bilgilierini toplayıp Çin'deki sunuculara gönderdiğini keşfetmişti. Güvenlik firması ayrıca Amerika-çıkışlı akıllı cep telefonu yapımcısı BLU'nun bazı hesaplı akıllı cep telefonlarının bu yazılımla birlikte geldiğini bulmuştu.
BLU bu meseleyi geçen sene Aralık ayında halletmişe benziyordu, firma, cihazlarının üçüncü parti uygulamalarına sınırlama getirmişti. BLU ayrıca Kryptowire ile bir sene boyunca benzer güvenlik sorunlarını gözlemesi için bir senet imzalamıştı.
Ama, geçen ay Las Vegas'ta gerçekleştirilen Black Hat 2017 güvenlik konferansında Kryptowire, söz konusu üçüncü-parti yazılımın hala izin olmadan Çin'deki sunuculara veri gönderdiğini açıkladı.
Bunun sonucunda Amazon, BLU'nun cihazlarının satışlarını duraklattı, BLU'nun Pazarlama Yöneticisi Carmen Gonzalezbir açıklamasında, firmanın satışları çok geçmeden yeniden başlatmayı umduğunu söylemişti.
Sonuç olarak şu an toplanan verilerin güvenlik riski taşımayan ve toplanması standart veriler olduğu anlaşıldı ve yanlış alarm olduğuna karar verildi. Satışı duraklatılan telefonlar da Amazon'da yeniden satışa başladı. Yalnız sebebi henüz belli olmayan bir şekilde BLU R1 HD gibi bazı modeller hala yok. BLU bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın