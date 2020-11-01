1 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

1 Kasım tarihinde, Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 123.343 yeni testin sonucunda 2.106 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 74 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 377.473'e, toplam can kaybı sayımız ise 10.326'ya yükseldi.