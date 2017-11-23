1 Yıl Sonra Gelen Hack İtirafı!
Dev internet hizmeti, yaklaşık 1 yıl önce, 57 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını ve bunu gizlemek için rüşvet verdiğini itiraf etti!
Travis Kalanick'ten Uber'in yeni CEO'su Dara Khosrowshahi'ye yeni bir skandal daha miras kaldı. Araç paylaşımı şirketi, Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre, Ekim 2016'da büyük bir siber-saldırıya uğradı ve sonuç olarak 57 milyon müşteri ve sürücünün kişisel bilgileri çalındı. Bu bilgiler arasında tam isimler, e-posta adresleri ve telefon numaraları bulunuyor. Şirket o an bu olayı hükumete bildirmektense, hacker'lara 100.000 dolar rüşvet vererek onları susturmaya ve çalınan veri sildirmeye çalışmış.
Uber'in açıklamasına göre çalınan verinin kötüye kullanıldığına dair henüz bir kanıt yok, ancak Khosrowshahi'nin niyeti şirketin geçmiş hatalarını savunmak değil. "Bahaneler uydurmayacağım" diyen yeni CEO, bu skandaldan sorumlu herkesi şirketten uzaklaştırdığını açıkladı. Uber şu an sürücülere ücretsiz kredi izleme ve kişisel bilgi koruması hizmetleri sunuyor.
Geçmişte yapılan yasa dışı aktivitelerin sonuçlarına katlanan Khosrowshahi, Uber'i yeraltı bir araç paylaşımı hizmeti olmaktan kurtaracak mı, hep birlikte göreceğiz...
Ali Ruhi Öztürk
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