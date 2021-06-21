10.000 Dolarlık İddia: Rüzgardan Daha Hızlı Gitmek Mümkün mü, Değil mi?

Popüler bilim iletişimcisi ve Veritasium YouTube kanalının yaratıcısı Derek Muller ve UCLA fizik profesörü Alexander Kusenko, on yılı aşkın bir süredir hararetli tartışmalara neden olan, rüzgarla çalışan bir araç konusunda 10.000 dolarlık bir bahse girdi. Söz konusu aracın adı Blackbird ve rüzgarla çalışıyor. Bir fizik tartışmasını kanıtlamak için inşa edilmiş deneysel bir kara yatı olan Blackbird'ün yanıtlamaya çalıştığı soru şu: Tek ivme kaynağı rüzgarsa, kendisini iten rüzgarlardan daha hızlı hareket edebilir mi?
İlk başta, bu, evrenimizin temel ilkelerinden biri olan enerjinin korunumu yasalarını ihlal ediyor gibi görünüyor. Fizik, rüzgarla çalışan araçların rüzgar yönüne uygun açıyla yönlendirildiklerinde rüzgar hızlarını aşabileceğini söylüyor, ancak rüzgar yönüne tam olarak paralel gittiklerinde bunu yapmaları mümkün değil. 2010 yılında Blackbird'ü tasarlayan Rick Cavallaro, hiçbir zaman bu yasayı aşmanın bir yolunu bulduğunu iddia etmedi, bunun yerine rüzgardan geleneksel olarak beklenenden çok daha fazlasını alabilen bir tasarım icat ettiğini söyledi.
Blackbird'ün arkadaki tekerleklere bağlı büyük bir pervanesi bulunuyor. Araç rüzgarın etkisiyle hareket ettiğinde, pervane havayı kara yatının arkasına iterek daha hızlı gitmesini sağlıyor. Sonunda rüzgardan bile daha hızlı gitmeye başlıyor gibi görünüyor, zaten iddianın nedeni de bu. Birçok insan bu sonuçlara aşırı derecede şüpheci yaklaşıyor.
Muller, rüzgardan daha hızlı gitmenin mümkün olduğunu savunuyor ve bu iddiayı kanıtlamak için bir video çekti. Videoda aracı bizzat test ettiğini görüyoruz. Alınan ölçümlere göre araç gerçekten rüzgâr hızından daha hızlı hareket ediyor ve sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Ancak Kusenko buna inanmıyor. Bu yüzden Muller'le, iddiayı bilimsel olarak kanıtlaması için 10.000 dolar bahse girmiş durumda.
Kusenko rüzgâr hızı sabit olduğunda bu aracın rüzgar hızını aşamayacağını iddia ediyor. Ancak rüzgâr hızı değişken olduğundan dolayı araç hızlanıyor veya yavaşlıyor gibi görünebilir. Yakın bir zamanda bu iddiayı kazananın bilimsel olarak açıklanması bekleniyor. O zamana kadar, Muller'ın yukarıda bahsettiğimiz test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın