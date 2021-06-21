10.000 Dolarlık İddia: Rüzgardan Daha Hızlı Gitmek Mümkün mü, Değil mi?

Fizik kurallarına meydan okuyan bir YouTube videosu, rüzgar yardımıyla, rüzgardan daha hızlı gitmenin mümkün olduğunu iddia etti. İşte bu iddia, 10.000 dolarlık bir iddianın da ortaya çıkmasına neden oldu!