10 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Can Kayıplarının Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 62.219 yeni testin sonucunda 1.193 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 241.997'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.858'e yükseldi.