10 Aralık 2020: Türkiye'deki COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 206.202 yeni testin sonucunda 30.424 yeni vaka ve 5.918 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 220 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 564.435'e, toplam can kaybı sayımız ise 15.751'e ulaştı.