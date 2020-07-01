10 Bin TL'lik MacBook Air Katili, 5 Bin TL'lik Matebook D 14'ü İnceledik!

Kompakt dizüstü bilgisayar kategorisinde tek çare 10 bin TL fiyatlı MacBook Air değil. Huawei Matebook D 14, fiyat/performansıyla MacBook Air'e önemli rakip olurken, öğrenci bilgisayarı arayanlara ve laptop'ta iş yapacaklara da önemli bir model oluyor. İşte Matebook D 14 incelemesi ve hakkında bilmeniz gereken bilgiler.

01 Temmuz 2020 20:30

Ercan Uğurlu