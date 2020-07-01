10 Bin TL'lik MacBook Air Katili, 5 Bin TL'lik Matebook D 14'ü İnceledik!

Bundan yaklaşık 1 sene kadar önce Huawei, Matebook 13 modelini CES 2019'da göstermiş ve pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Bundan 1 yıl kadar sonra ise, Matebook D platformunu tanıtmış, biz de bunlardan Matebook D 15 modelini incelemiştik. Bu kez ise Matebook D ailesinden D 14 konuğumuz oluyor.
Huawei kısa bir süre önce bu yeni Matebook D modellerini Türkiye'de de satışa sundu. Özellikle fiyat bakımından gayet avantajlı olan bu cihazlar, yapı itibariyle ise MacBook Air'lerin tam karşısına yerleşiyor ve görünüm olarak da aslında bilhassa benziyor. Elbette ince ve hafif dizüstü bilgisayar kategorisinde yer alan diğer modellerle de bir yarış halinde ve özellikle fiyat/performans çizgisiyle dikkatleri üzerine topluyor.
Huawei MateBook D 14 Tasarımı Nasıl?
1.4 kilogram ağırlığı ve 1.5 cm'lik kalınlığıyla fazlasıyla hafif ve ince bir laptop olan Matebook D 14, böylece laptop'ını her an yanında bulundurmak isteyenler için iyi bir eküri olacak; sırt çantanızda yük olmayacak, elinizde de rahat şekilde taşıyabileceksiniz. Bu yapısıyla özellikle ev – ofis arasında gidip gelirken tek laptop kullananlar veya öğrenciler için zahmetsiz bir model oluyor.
Laptop görünüm itibariyle de oldukça kibar. Elimizde mistik gümüş rengiyle yer alan laptop'ın tüm yüzeyi alüminyum kaplamadan oluşuyor ve dokunduğunuzda da gayet kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda da laptop, MacBook Air ile yarışıyor. Öte yandan ekranın geriye doğru 180 dereceye kadar yatması da esneklik açısından rakibine göre avantaj sağlıyor.
Huawei MateBook D 14 HDMI Bağlantısı ve USB
Çevresinde yer alan bağlantılarda da ihtiyaç duyulacak noktalar seçilmiş. HDMI bağlantısı mevcut, 2 adet tam boyutlu USB portu ile USB-C de yer alıyor. Ayrıca kulaklık girişi de var, fakat kart okuyucu arayanlar bunu göremeyecek.
Klavyenin kenarında bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Bu sayede Windows'ta oturum açarken pin ile uğraşmıyorsunuz, parmak izinizi okutabiliyorsunuz. Burada dikkati çeken bir diğer detay da, kameranın klavyede bulunması oluyor.
Huawei MateBook D 14 Kapanabilir Kamera
Huawei, ekran çerçevesini daha ince tutmak için web kamerasını fonksiyon tuşları arasına gizlemiş. Böylece kullanmadığınız durumlarda da bu kamerayı kapatabiliyorsunuz. Ancak kullandığınız zamanlarda açısını ayarlamanız biraz güç olabilir ve ayrıca sadece 1 MP çözünürlüğünde olması da kameranın üzücü yanı oluyor.
Huawei MateBook D 14 Özellikleri Neler?
Huawei MateBook D 14'te 14 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Ekran çerçevelerinin bir hayli ince olması sebebiyle Huawei bu ekrana FullView adını vermiş. 3 yandan ince çerçeveleri sebebiyle ekranın gövdeye olan oranı yüzde 84 gibi oldukça yüksek. Panel olarak IPS bulunuyor, çözünürlük ise Full HD şeklinde gayet standart. Bu kez ekranda dokunmatik yüzeyin tercih edilmemiş olduğunu da söyleyelim.
Huawei MateBook D 14 Ekran Parlaklığı
Ekranın kontrast oranı 800:1 şeklinde, parlaklığı ise 250 kandela seviyesinde. Açıkçası parlak güneş ışığı altında ekranın biraz güç göründüğünü söylemek lazım, ekran biraz daha parlak olabilirmiş.
Laptop'ın teknik kadrosuna baktığımızda ise, Ryzen işlemcinin yer aldığını görüyoruz. 4 çekirdekli ve 8 izlek sahibi Ryzen 5 3500U işlemciden güç sağlayan laptop, Matebook D 15 modeliyle aynı işlemciyi kullanıyor. Yine grafik tarafı da aynı: Radeon Vega 8 grafik birimi bulunuyor.
Huawei MateBook D 14 RAM ve Depolama Kapasitesi
Laptop'ın RAM kapasitesi 8 GB olurken, depolama birimi olarak da 512 GB'lık Samsung PM981 M.2 SSD'si yer alıyor ve bu teknik tablo neticesinde baktığımızda da laptop gayet ideal bir model oluyor. İdeal dediğimiz konu, elbette oyuncular için değil kuşkusuz. Bu bir oyun laptop'ı değil. Oyun oynarsınız pek tabii, ancak bu konuda rekabetçi olmayacaktır.
Huawei MateBook D 14 Performansı Nasıl?
İncelemenin başında da söylediğimiz gibi Huawei Matebook D 14'ün işi, mobil ortamda sık laptop dolaştıran, ofis yazışmalarını ve iş ihtiyacını karşılamak isteyen, yine elbette öğrenciler tarafından da rahatlıklıkla kullanılabilme olanağı tanıması. 8 GB RAM gayet standart olurken, 512 GB'lık SSD de kapasite ihtiyacını karşılıyor ve performansa da yardımcı oluyor. Ryzen 5 3500U ise, bu sınıfta gayet iyi bir işlemci olarak biliniyor. Bu konuda bir kuşkunuz olmasın.
Bu laptop ile 4K çözünürlükte olmayacak şekilde render işlemi de yapabilirsiniz, Photoshop işlerinizi de rahat yapabilirsiniz. Öte yandan zaten normal kullanımları, ofis kullanımlarını söylememize bile gerek yok. Ayrıca laptop'ın günlük kullanımlarda ısınma sorunu yaşatmayacağını ve fanların yük altındayken de oldukça sessiz kaldığını söyleyelim.
Huawei MateBook D 14 Pil Performansı
Huawei MateBook D 14'ün pil performansını da gayet başarılı bulduk. Fakat tabii ki burada kullanımınıza bağlı olarak değişkenlik göreceksiniz. Ancak standartlar dahilinde bir iş veya okul gününü çıkartacak bir laptop oluyor.
Huawei MateBook D 14, normal kullanımda yaklaşık 9.5 saatlik bir performans sergiliyor. Fakat siz laptop'ı yük altında çalıştırır ve ekran parlaklığını da maksimuma çekerseniz, o zaman alacağınız sonuç yaklaşık 2 saat. Öte yandan yine yüksek parlaklıkta sadece Full HD film izlerseniz, o halde de 11 saat civarında bir kullanım sağlayacaksınız. Yani iş tamamen sizin kullanımınıza bağlı, fakat genel çerçevede gayet tatminkar.
Huawei MateBook D ile Multi Screen Collaboration Deneyimi
İncelemeyi sonlandırmadan önce, Matebook D 14'ün Huawei akıllı telefon kullanıcılarına ayrı bir avantaj sunduğundan da bahsedelim. Huawei MateBook D 14 de diğer MateBook modelleri gibi Huawei Share özelliğine sahip. Huawei Share özelliğiyle Huawei akıllı telefonunuzda yer alan dosyalarınızı doğrudan laptop ekranında görüntüleme ve eş zamanlı kullanabilme olanağı tanıyor.
Laptop'taki PC Manager uygulamasını açtığımızda, hemen çevredeki Huawei cihazlarını taramaya başlıyor ve telefona gelen bildirimden izin veriyoruz; böylece laptop ve telefon arasındaki bağlantı sağlanmış oluyor. Böylece bilgisayar başında çalışırken, aynı zamanda telefonunuza da kolayca erişebiliyor, telefonunuzdaki tüm fonksiyonları ekran başında yönetebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak baktığımızda, açıkçası Matebook D 14, kompakt kategoride iyi bir laptop arayanlar için gayet ideal bir laptop oluyor. Tasarımıyla güzel görünen, özellikleriyle de kullanışlı bir laptop arıyorsanız, ancak gözünüz de bir yandan MacBook Air'deyse, neredeyse yarı parasına satın alınabilecek bu laptop daha akılcı görünüyor doğrusu. Zira fiyatı 5499 TL. Öte yandan bu fiyatla Windows tarafındaki rakipleriyle de iyi bir dengede durduğunu söylemek lazım.
CHIP Online Notu: %88
+ Kompakt ve şık tasarım
+ Güzel görünen ekran
+ İyi özellikler
+ ideal performans
+ Rekabetçi fiyat
+ Pil ömrü
+ Parmak izi sensörü
- Kart okuyucu yok
- Web kamerası 1 MP
- Ekran parlaklığı
Huawei MateBook D 14 Alternatifleri Neler?
Huawei Matebook D 14'e alternatif olarak Acer Swift 3 ve Asus X509JB-EJ032 modelleri de seçenek olabilir.
Kimler Huawei MateBook D 14 Satın Almalı?
Kompakt dizüstü bilgisayar arayan, şık bir model bakan ve özellikleriyle hem ofis hem okul ihtiyaçlarını gözeten bir model arayanlar Huawei Matebook D 14'ten memnun kalacaklardır.
Huawei MateBook D 14 Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi Windows 10
İşlemci AMD Ryzen 5 3500U 2.10 GHz
Çekirdek 4 Ekran 14 inç FullView IPS (1920x1080)
Bellek 8 GB DDR4 SSD 512 GB Samsung PM981 M.2
Grafik AMD Radeon Vega 8 Ses 2x 2W
Bağlantılar USB 3.0, USB 2.0, USB Type-C, HDMI, kulaklık, 802.11ac Wi-Fi 5, BT 5.0 Boyutlar 322 x 214 x 15.9 mm
Ağırlık 1.38 kg.
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