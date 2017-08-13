10 Dakikalık Sessiz Müzik, iTunes'u Fethetti!
iTunes listelerinde hızla yükselen 10 dakikalık "sessiz müzik", anlamsız bir biçimde popüler olmayı başardı!
Samir Rezhami adlı bir internet kahramanı, geçtiğimiz gün iTunes'da "A a a a a Very Good Song" adında, 10 dakikalık sessizlikten oluşan bir parça yayınladı. iPhone, araba teybine bağlandığında müzik çalmaya alfabetik sıradan başladığı için, "A" harfi ile başlayan sevdiğiniz bir müzikten bıkmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi, bu 10 dakikalık sessizlikten oluşan parça sayesinde dilediğiniz oynatma listesini oluşturmak için bolca vaktiniz olacak.
Yayınlanmasından sadece bir gün sonra Rezhami'nin sessiz müziği en popüler müzikler arasına girmeyi başardı. Şu an itibariyle iTunes'da 67'inci sırada bulunan müzik, Kendrick Lamar, Kesha ve Selena Gomez gibi ünlü sanatçılara ait müzikleri geride bıraktı.
99 cent fiyata sahip olan, "sessiz müzik" henüz Apple tarafından iTunes'dan kaldırılmadı. Tabi isterseniz kendi sessiz müziğinizi yapabilir ve isminin başına bir kaç "A" harfi koyarak 99 cent ödemekten kurtulabilirsiniz.
Eğer Apple Music abonesiyseniz, bu müziği ücretsiz olarak kütüphanenize indirebilirsiniz. Ancak biraz eğlenmek istiyorsanız, sessiz bir müziğe 99 cent ödeyerek onu iTunes'da iyice yukarı taşıyabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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