10 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen günlük COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 113.102 yeni testin sonucunda 1.649 yeni hasta belirlendi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 334.031'e, toplam can kaybı sayısı ise 8.778'e ulaştı.