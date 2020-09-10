10 Eylül 2020: Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan vefatların sayıları açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde 107.702 yeni test yapıldı. Bu testlerden 1.512'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saate, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 oldu. Böylece, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 286.455'e, toplam can kaybı sayısı ise 6.895'e ulaştı.